VT3: Zesde tijd voor Verstappen, Ferrari snelste op opdrogende baan

Charles Leclerc heeft de snelste tijd van de derde vrije training gereden. De Ferrari-coureur was op een opdrogende baan nipt sneller dan teamgenoot Sebastian Vettel. Max Verstappen kon zijn laatste snelle ronde niet afmaken en reed de zesde tijd.

Net als de eerste vrije training op vrijdag ging de derde en afsluitende oefensessie van start op een vochtige baan. Daar waar het asfalt snel opdroogde op de vrijdag, duurde dat op zaterdag aanzienlijk langer. Het gevolg was dat de coureurs in de eerste drie kwartier alleen op intermediates de baan op komen. Slechts zeven coureurs zetten een tijd neer op het vochtige asfalt, van wie Max Verstappen met een 1:26.118 de snelste was.

Pas in het laatste kwartier kwam de derde vrije training echt tot leven. De baan bleek op dat moment pas echt droog genoeg te zijn om op slicks naar buiten te gaan en de tijden duikelden op dat moment dan ook naar beneden. Kimi Raikkonen begon door op softs naar een 1:21.673, maar dat bleek bij lange na niet de snelste tijd van de sessie te zijn.

Via Valtteri Bottas en Sebastian Vettel kwam de snelste tijd in eerste instantie bij Alexander Albon te liggen: hij reed een 1:17.370 op de zachte banden. Daarna dook teamgenoot Verstappen fors onder die tijd met een 1:16.907. Lang bleef de tijd van de Nederlander niet staan, want vervolgens dook Carlos Sainz met een 1:16.638 onder die tijd.

Zelfs na het vallen van de vlag bleven de tijden verbeterd worden. Bottas dook in eerste instantie naar de snelste tijd van Sainz, maar de Mercedes-coureur moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde positie in de eindrangschikking. Eerst ging Vettel onder de tijd van Bottas door en kort daarna zette Charles Leclerc de snelste tijd van de derde vrije training op een 1:16.145.

De Monegask was daarmee 27 duizendsten sneller dan zijn teamgenoot, terwijl Bottas op ruim een tiende volgde. Hamilton zorgde ervoor dat Mercedes ook de vierde positie bezette: hij gaf ruim twee tienden toe. Sainz volgde op de vijfde positie en bleef daarmee Verstappen voor. De Nederlander werd in zijn laatste snelle ronde gehinderd door een langzaam rijdende Alfa Romeo en kon daardoor geen aanval meer doen op zijn eigen snelste tijd.

Achter Verstappen sloot de zieke Pierre Gasly knap aan op de zevende positie, waarmee hij Albon voor wist te blijven. De top tien werd afgesloten door Lando Norris en Sergio Perez. Voor Renault werd het een rampzalige sessie: Nico Hülkenberg reed slechts een ronde en Daniel Ricciardo kwam helemaal niet in actie, omdat bij beide bolides een vervuiling van een van de koelingssystemen gevonden werd.