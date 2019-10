Kubica krijgt mogelijk vrije trainingen in deal met Haas voor 2020

Robert Kubica vertrekt na 2019 mogelijk naar Haas F1. De Pool overweegt een rol bij het Amerikaanse team, waarbij hij onder andere in actie komt tijdens een aantal trainingen in het seizoen 2020.

De opties voor Kubica op een vast zitje in de Formule 1 zijn klein, nadat hij zelf bekendmaakte aan het eind van dit seizoen Williams te verlaten. Van hem wordt gezegd dat hij zoekt naar een rol als ontwikkelingscoureur voor 2020, terwijl hij mogelijk in een andere klasse (zoals de DTM) gaat racen.

De Poolse oliemaatschappij en Williams-sponsor PKN Orlen, dat aan het eind van het jaar haar banden met het team verbreekt, heeft met concurrerende F1-teams gesproken over sponsordeals en mogelijkheden voor Kubica.

GPToday.net heeft vernomen dat een van de mogelijkheden voor Orlen is om zich als titelsponsor bij Haas te voegen. Het team heeft een vervanger nodig, nadat de turbulente overeenkomst met energiedrankjesmaker Rich Energy tot een vroegtijdig einde kwam.

Kubica's komst zou een boost betekenen voor het nieuwe simulatorprogramma van Haas F1, waar Pietro Fittipaldi aan gewerkt heeft dit jaar. Het team zou Kubica ook de kans geven om te rijden tijdens een beperkt aantal vrije trainingen op de vrijdag.

Ook gesprekken Orlen met Racing Point en McLaren

Ook Racing Point heeft naar verluid een ontmoeting gehad met Orlen over een potentiële deal. Met SportPesa heeft dat team echter al een titelsponsor voor volgend jaar. Ook zou Orlen McLaren benaderd hebben. Dat team wordt nu nog gesteund door het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras.

Kubica heeft aangegeven dat hij graag in een klasse wil blijven racen als dat kan. "Veel hangt af van hoe druk en wat ik ga doen volgend jaar", zei hij in Suzuka.

"Laten we even afwachten om te zien welke uitkomst er is en wat er mogelijk is voor mij volgend jaar vanuit het raceperspectief gezien. Daarna zullen we het zien."

"Als ik niet ergens ga racen, dan is dat mijn beslissing. Ik heb er vertrouwen in dat ik ergens kan racen als ik dat wil."