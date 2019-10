Overzicht: De gebruikte motorelementen per coureur voor de Japanse Grand Prix

De Formule 1-coureurs zijn anno 2019 beperkt tot drie krachtbronnen voor het gehele seizoen. Deze drie krachtbronnen bestaan uit zes onderdelen, die afzonderlijke levensduren hebben.

Hieronder staat een overzicht van alle motoronderdelen die tot op heden verbruikt zijn dit seizoen. Het onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende motoronderdelen. ICE staat voor de interne verbrandingsmotor, TC is de turbo, MGU-H is de Motor Generator Unit-Heat, MGU-K is de Motor Generator Unit-Kinetic, ES is de Energy Store en de CE omvat het elektrisch systeem.

Bekijk hieronder het overzicht van alle verbruikte motoronderdelen in de Formule 1 voor de Grand Prix van Japan.

Overzicht gebruikte motorcomponenten 2019