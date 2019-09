Rapport Rusland 2019: Hoogste cijfers voor Hamilton, Vettel en Sainz, onvoldoende voor Russell

De Grand Prix van Rusland kende drie grote uitblinkers in de vorm van Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Carlos Sainz. Zij kregen alledrie het hoogste cijfer voor hun optreden in Sochi, terwijl George Russell een onvoldoende kreeg na zijn knullige crash op zondag.

De beoordelingen in dit rapport zijn subjectief en open voor discussie. Vind je dat een coureur een te hoog of te laag cijfer krijgt, schroom dan niet om je te laten horen in de reacties.

Mercedes

44. Lewis Hamilton, 1ste: 9,0

77. Valtteri Bottas, 2de: 8,0

Mercedes was absoluut niet het sterkste team in Rusland, maar toch gaan de regerend kampioenen met een dubbelzege naar huis. Hamilton en Bottas profiteerden optimaal van het uitvallen van Vettel en hun afwijkende strategie, waardoor ze van posities 3 en 4 opschoven naar 1 en 2. Tevens deed Hamilton weer goede zaken voor de wereldtitel, want hij liep acht punten uit op Bottas.

Ferrari

5. Sebastian Vettel, uitgevallen: 9,0

16. Charles Leclerc, 3de: 8,0

Eigenlijk had Ferrari de zege moeten pakken in Rusland, maar het zat niet mee. Op het moment dat Leclerc en Vettel hun stop al gemaakt hadden, strandde de tot dan toe foutloze Duitse koploper met een kapotte MGU-K. Dat bracht de Mercedessen in een zetel. Leclerc kon in de openingsfase niet het tempo van Vettel volgen en bleek vervolgens later in de race niet in staat om zich weer langs de Mercedessen te wurmen.

Red Bull Racing

23. Alexander Albon, 5de: 8,5

33. Max Verstappen, 4de: 8,0

Red Bull Racing kon het tempo van Ferrari en Mercedes in Rusland gewoonweg niet helemaal volgen. Beide coureurs moesten bovendien door plaatsen inleveren op de grid door motorwissels. Verstappen herstelde zich prima vanaf startpositie 9 naar de vierde positie, terwijl Albon een knappe inhaalrace vanuit de pitstraat bekroonde met een vijfde plek aan de finish. Toch zal het verschil in snelheid met Mercedes en Ferrari niet voor tevredenheid zorgen.

Renault

3. Daniel Ricciardo, uitgevallen: 6,5

27. Nico Hülkenberg, 10de: 7,5

In Rusland eindigde Hülkenberg voor de vierde keer op rij in de punten, maar er was voor de Renault-coureur meer mogelijk geweest als de timing van de safety car meer in zijn voordeel was geweest. Voor Ricciardo werd het een race om snel te vergeten. De Australiër was in de eerste ronde betrokken bij een botsing met Giovinazzi en Grosjean en dat leidde uiteindelijk ook zijn uitvalbeurt in: hij had bij dat incident teveel schade opgelopen.

Haas F1

8. Romain Grosjean, uitgevallen: 6,5

20. Kevin Magnussen, 9de: 7,5

Het seizoen van Haas F1 verloopt bijzonder moeizaam, maar in Rusland was er eindelijk weer eens een lichtpuntje te zien. Het tempo van Grosjean en Magnussen was veelbelovend en de Deen bekroonde dat in de race met zijn eerste punten sinds de Grand Prix van Duitsland, ondanks een tijdstraf van vijf seconden. Grosjean was minder fortuinlijk: de Fransman was al na de eerste ronde klaar door het incident met Giovinazzi en Ricciardo.

McLaren

4. Lando Norris, 8ste: 7,5

55. Carlos Sainz, 6de: 9,0

Wederom bewees McLaren in Rusland dat het qua snelheid direct achter de drie topteams plaatsneemt. Sainz was wederom duidelijk de sterkste coureur van de middenmoot en bracht weer eens een zesde plaats mee naar Woking. Tegelijkertijd zorgde Norris ervoor dat McLaren een dubbele puntenfinish scoorde, hoewel zijn achtste plek mede mogelijk gemaakt werd door de tijdstraf voor Magnussen.

Racing Point

11. Sergio Perez, 7de: 8,0

18. Lance Stroll, 11de: 6,5

De punten die Perez tijdens de Grand Prix van Singapore niet kon scoren, scoorde hij wel weer tijdens in Rusland. De Racing Point-coureur reed een overtuigende race op weg naar de zevende plaats, nadat hij ook al een goede kwalificatie kende. Voor Stroll waren er wederom geen punten weggelegd. De Canadees wist zich weer eens te plaatse voor Q2, maar kwam in de race niet verder dan P11.

Alfa Romeo

7. Kimi Raikkonen, 13de: 5,5

99. Antonio Giovinazzi, 15de: 6,0

Raikkonen lijkt het spoor op dit moment even helemaal bijster te zijn. Na meerdere crashes in Italië en een tegenvallend weekend in Singapore ging hij in Rusland bij de start al in de fout door te vroeg te vertrekken. Deze keer kon Giovinazzi de eer niet redden: de Italiaan kwam simpelweg snelheid tekort en dat werd pijnlijk duidelijk toen hij aan het eind van de race zelfs nog achter teamgenoot Raikkonen over de finish kwam.

Scuderia Toro Rosso

10. Pierre Gasly, 14ste: 6,5

26. Daniil Kvyat, 12de: 6,5

Scuderia Toro Rosso leek aanvankelijk de snelheid te hebben om mee te strijden om de punten in Rusland, maar het team had de nodige pech met de virtual safety car. De snelheid bleek vervolgens in het restant van de race ook niet meer aanwezig te zijn, waardoor Kvyat en Gasly veroordeeld werden tot een achterhoedegevecht met de Alfa Romeo's. Kvyat pakte uiteindelijk P12, terwijl Gasly genoegen moest nemen met de veertiende plek.

Williams

63. George Russell, uitgevallen: 5,0

88. Robert Kubica, uitgevallen: 6,0

De perfecte score van Williams qua het uitrijden van races in 2019 kwam in Singapore ten einde en in Rusland borduurde het team daar in negatieve zin op door. Russell ging voor het eerst dit jaar echt knullig in de fout en crashte toen hij net zijn pitstop gemaakt had. Kubica had moeite om het tempo te volgen en werd na de crash van Russell door het team naar de pits gehaald onder het mom dat het team op die manier zuinig kon zijn op de onderdelen.