Schema persconferenties voor Grand Prix van Rusland 2019

De FIA heeft onthuld welke coureurs en teamleden onderdeel zullen zijn van de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Rusland van komend weekend.

Op donderdag, een dag voordat de actie op het Sochi Autodrom echt van start gaat, zullen vijf coureurs plaatsnemen achter de microfoons om antwoord te geven op vragen van de aanwezige pers. De persconferentie zal om 15.00 uur lokale tijd beginnen met Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas F1), Valtteri Bottas (Mercedes), Lance Stroll (Racing Point) en Daniil Kvyat (Scuderia Toro Rosso) als aanwezige coureurs.

Een dag later, op vrijdag om 13.00 uur lokale tijd, is het de beurt aan de teamleden. Ferrari heeft Laurent Mekies naar voren geschoven, terwijl ook van de overige topteams een teamlid aanwezig is: James Allison van Mercedes en Paul Monaghan van Red Bull Racing. Zij worden vergezeld door Mario Isola, de afgevaardigde van bandenleverancier Pirelli.

Ook na de kwalificatie en de race zullen er weer persconferenties plaatsvinden in Sochi. In beide gevallen worden de drie beste coureurs van die sessie bij de pers verwacht.