Kubica vertrekt bij Williams: "Doel is om in Formule 1 te blijven"

Het is nog onduidelijk waar de toekomst van Robert Kubica ligt. De Pool maakte vandaag bekend dat hij na dit seizoen vertrekt bij Williams, maar met steun van sponsor PKN Orlen wil hij graag in de Formule 1 blijven.

De langverwachte terugkeer van Kubica op het hoogste niveau van de autosport verliep bijzonder tegenvallend. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar stond acht jaar langs de zijlijn door zware blessures na een rallycrash, maar Williams durfde het dit jaar aan met de Pool. Hoewel hij het enige punt van zijn team scoorde, moest Kubica meestal zijn meerdere erkennen in teamgenoot George Russell.

Nu Kubica weer terug is in de Formule 1 wil hij graag onderdeel blijven van de sport. De rol die hij daarbij moet gaan vervullen, maakt hem niet veel uit. "Ik heb altijd gezegd dat het veel energie en tijd gekost heeft om te herstellen en terug te keren in de sport. Nu ik weer terug ben in de Formule 1, zou ik graag willen blijven. Dit jaar is het doel om in de F1 te blijven, dus het antwoord is ja. Ik wil het echter niet koste wat kost."

"Ik moet volgens mij iets doen wat mij wat plezier in het racen terugbrengt. Dit seizoen is qua prestaties erg zwaar geweest, maar er zijn ook erg veeleisende momenten geweest. Terugkeren in de F1 na zo'n lange tijd is niet makkelijk. Dat geldt vooral als je in zo'n lastige situatie zit als wij. Ik wil het team desalniettemin bedanken voor de kans en we zullen zien wat de toekomst ons brengt."

Orlen steunt Kubica in zoektocht naar nieuwe klus

Sinds een aantal jaar krijgt Kubica steun van sponsor PKN Orlen. CEO Daniel Obajtek verklaarde dat het bedrijf met Kubica zoekt naar een oplossing voor 2019. "Toen we gingen samenwerken met Robert spraken we uit dat we hoe dan ook aan zijn zijde zouden blijven staan. Hij blijft daardoor onderdeel van het Orlen-team. Samen met Robert bekijken we nu verschillende scenario's voor volgend jaar om de beste keuze voor beide partijen te maken. Onze intentie is om in de F1 te blijven."