Ocon twijfelde over toekomst in Formule 1: "Kan niet zeker zijn van terugkeer"

Esteban Ocon kijkt dit jaar als reservecoureur van Mercedes toe in de Formule 1. De Fransman stelt dat zijn liefde voor de sport een beetje verdween nadat hij zijn zitje bij Racing Point eind 2018 verloor.

Ocon debuteerde halverwege 2016 in de Formule 1 namens Manor, om daarna twee seizoenen uit te komen voor Force India/Racing Point. Aan het eind van 2018 werd echter duidelijk dat het inmiddels Canadese team Lance Stroll aan zou trekken voor 2019, wat ten koste ging van de Mercedes-junior. Het was een pijnlijk moment voor Ocon, zo gaf hij tegenover Auto, Motor und Sport toe.

"Het was teleurstellend. Ik verloor de liefde voor de sport een beetje. Dingen die buiten het circuit gebeurden waren ineens belangrijker dan wat er op de baan gebeurde. Daar moet je echter mee omgaan. Het zijn de snelste auto's en beste teams op deze planeet. Er zit altijd een slechte kant aan een verhaal, maar ik probeer naar de goede kant te kijken."

Ocon twijfelde over toekomst in F1

Het zorgde ervoor dat Ocon ging twijfelen aan zijn toekomst en ook of hij nog wel terug zou komen in de Formule 1. "Die twijfels waren er al. Je kan er niet zeker van zijn zijn dat je terug kan keren. Je moet echter ook vertrouwen hebben. Ik heb geweldige mensen om me heen, zoals Toto. Hij zei: 'Vertrouw me, we zullen een oplossing voor je vinden'. Nu hebben we er een gevonden."

Na een jaar als reservecoureur van Mercedes is er in 2020 wel weer een plekje op de grid ingeruimd voor Ocon. Renault besloot dat het tijd was om afscheid te nemen van Nico Hülkenberg, waarna Ocon kon profiteren en dat plekje in kon nemen. Daarmee komt hij alsnog als fabriekscoureur aan de bak bij het team, hoewel dat team niet regerend wereldkampioen Mercedes is.

Kan Ocon in de toekomst wereldkampioen worden met Renault? Daar kan hij geen antwoord op geven. "We moeten realistisch blijven, want deze droom is ver weg. In de huidige situatie is het onmogelijk, maar in de Formule 1 kan alles heel snel veranderen. De reglementen voor 2021 kunnen alles omgooien. Je weet niet wie dan de beste auto gaat bouwen, maar op dit moment lijkt het ver weg te zijn."