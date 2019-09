Kubica over haatfans richting Russell: "Valt allemaal wel mee"

Robert Kubica heeft de beweringen van teamgenoot George Russell over online haat tegen hem gebagatelliseerd. Volgens de Poolse coureur valt het allemaal wel mee hoe erg de haat richting Russell is, die vorige week zelf toch een heel ander beeld schetste.

Russell, die dit jaar Kubica bij Williams heeft gedomineerd, beweerde onlangs dat de helft van de commentaren op zijn sociale media postings 'haat' zijn van Kubica's Poolse fans.

Kubica verbaast over uitspraken Russell

Het zal interessant zijn hoe de beide heren gaan antwoorden op vragen komend weekend in België. Russell gaf een duidelijke boodschap, en Kubica zegt dat het allemaal wel meevalt. De 34-jarige Pool vertelde aan Super Express: "Ik weet niet of hij een fout maakt, maar ik zag het artikel en ik was een beetje verbaasd dat hij het voor een evenement als dit zei."

Kubica sprak op het Verva Street Racing-evenement in Polen, dat werd georganiseerd door Kubica's sponsor PKN Orlen. Ook George Russell stond op het programma, maar hij trok zich op het laatste moment terug met omdat hij last had van een 'virus'.

Poolse fans steunen ook Russell

De verbazing bij Robert Kubica blijft groot, gezien zijn eigen waarneming tijdens het evenement: "Ik stond zelf op het podium toen Poolse fans zijn naam schreeuwden, net zoals ze de mijne schreeuwden. Ze steunden hem echt met open armen. Blijkbaar leest George berichten op zijn sociale media, maar dat doe ik niet, dus ik heb die problemen niet."

"Ongeveer 10 jaar geleden heb ik geleerd geen recensies en reacties te lezen. Ik doe mijn werk en mensen hebben het recht om hun mening te uiten. De Formule 1 is zo ingewikkeld dat het maken van een oordeel niet gemakkelijk is."