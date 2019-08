Russell heeft last van haatfans van teamgenoot Kubica

Williams-coureur George Russell zegt dat hij vaak het doelwit is van online misbruik van Poolse fans ter ondersteuning van zijn teamgenoot Robert Kubica. In zijn eerste F1-seizoen heeft Russell moeten strijden tegen de sombere prestaties van de FW42 van zijn team.

Gezien de omstandigheden heeft de 21-jarige rookie en Mercedes-protegé dit seizoen tot nu toe opmerkelijk goed gereden en zijn teamgenoot gedomineerd, of het nu in de kwalificatie was of tijdens de race maakte hierin geen verschil.

Haat van Kubica-fans

Als bijvangst van zijn superioriteit ten opzichte van Kubica is de onophoudelijke haat die de Brit op sociale media leed van de die-hard en inflexibele fans van de Pool. Russell vertelt tegenover Autosport: "Het is een beetje pijnlijk dat 50% van de reacties op mijn berichten haat zijn van Poolse supporters, terwijl de andere 50% volledige ondersteuning voor mij is Ik bedoel, ik geef echt alleen om wat men binnen Williams van mij vindt, wat Mercedes van mij vindt. Maar je wilt ook van buitenaf gerespecteerd worden."