Russell voelt 'boost voor het moraal' na sterke kwalificatie in Hongarije

Williams leek bij de Hongaarse Grand Prix een kleine doorbraak te pakken te hebben met de FW42. George Russell wist zich bijna te plaatsen voor Q2 en hij vindt het mooi dat zijn prestatie nu ook herkend wordt door de fans.

Russell is een van de drie coureurs die in Melbourne hun debuut maakten in de Formule 1, naast Alexander Albon en Lando Norris. Waar beide andere coureurs bij Scuderia Toro Rosso en McLaren nog competitieve auto's hebben, kan dat van Russell bij Williams niet gezegd worden. Het hele seizoen rijdt het legendarische Britse team al in de achterhoede rond, waarbij het gat met de laatste teams in de middenmoot groot is.

In Hongarije leek er echter wat verbetering waarneembaar bij Williams. Het team heeft recent een groot pakket met upgrades ontwikkeld voor de FW42 en dat heeft er duidelijk voor gezorgd dat het team inmiddels iets meer aansluiting heeft bij de middenmoot. Dat was vooral in Hongarije zichtbaar, waar Russell op een aantal honderdsten van een een plek in Q2 bleef steken.

Herkenning van sterke prestatie zorgt voor boost

Volgens de jonge Brit zelf is hij in de afgelopen races niet beter gaan presteren, maar is de bolide gewoon een stuk beter geworden. Wel zorgt het voor een boost dat het publiek er nu eindelijk ook iets van ziet. "Ik denk dat er een aantal momenten geweest zijn dit jaar waar het team echt respect had voor wat ik gedaan had en het erkende. Persoonlijk was dat alles wat ik nodig had om mezelf tevreden te houden."

"Maar het feit dat het verder gaat en dat jullie en de fans het opmerken - dat je op social media kan zien dat ze het gezien hebben - maakt het nog specialer. Hoewel ik het gevoel heb dat ik het hele jaar op hetzelfde niveau gepresteerd heb, geeft het feit dat we als team iets geproduceerd hebben dat ons de kans gegeven heeft om het echt te laten zien, zorgt ervoor dat mijn moraal een boost gekregen heeft."