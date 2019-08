Williams: "Russell gaat niet naar Mercedes, want hij heeft contract bij ons"

Mercedes-junior George Russell lijkt een van de kandidaten te zijn om op termijn bij Mercedes te gaan rijden. In 2020 zal het daar hoe dan ook niet van komen, zo heeft teambaas Claire Williams in Duitsland verteld.

Momenteel bevindt Mercedes zich in een luxe positie. Het heeft vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton voor 2020 onder contract staan en voor het tweede zitje zijn er in feite drie kandidaten: Valtteri Bottas, die momenteel dat zitje heeft, en Esteban Ocon en Russell, beiden producten van het opleidingsprogramma van de Duitse fabrikant.

Momenteel lijken Bottas en Ocon de voornaamste kandidaten voor dat zitje te zijn. Russell, die in zijn eerste seizoen bij Williams redelijk consistent sneller is dan teamgenoot Robert Kubica, maakt volgens Williams geen kans op dat zitje. "Ik heb Toto gezegd dat George een driejarig contract bij ons heeft en dat hij stevig in onze plannen voor de toekomst voorkomt. Hij gaat nergens naartoe."

Het uiteindelijke doel van Mercedes is wel om zowel Ocon als Russell klaar te maken voor een zitje bij de regerend wereldkampioenen, zo bevestigde Mercedes-teambaas Toto Wolff. "We zijn blij met de ontwikkeling van Esteban Ocon en ook met die van George. Zij zijn onze meest volwassen junior-coureurs en het doel is om ze klaar te maken voor een zitje bij Mercedes."

Russell vooralsnog toegewijd aan rol bij Williams

Russell zelf stelt dat hij er klaar voor zou zijn als Mercedes hem oproept voor een plekje in de hoofdmacht. De Brit is op dit moment echter gecommitteerd aan zijn taken bij Williams. "Als Toto mij morgen zou bellen en vraagt of ik klaar ben om voor Mercedes te rijden, dan is mijn antwoord absoluut ja. Ik ga niet vertrouwen op slechte races van Valtteri. Ik zal er zelf voor gaan."

"Als dat niet goed genoeg is, dan steek ik de hand in eigen boezem en zeg ik dat ik het niet goed genoeg gedaan heb. Ik presteer op de toppen van mijn kunnen. Momenteel ben ik voor 100 procent toegewijd aan Williams, maar ik ben er klaar voor als Mercedes mij oproept."