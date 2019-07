Rapport Duitsland 2019: Mercedes flopt voor eigen publiek, podiumklanten blinken uit

Wat. Een. Race. Regen zorgt vaak voor spektakel en dat was in Duitsland niet anders. Grote namen gingen in de fout en onverwachte namen kwamen bovendrijven op Hockenheim. Twee coureurs verdienden een perfecte score voor hun race, terwijl het duo van Toro Rosso daar ook dicht bij in de buurt kwam. Lage scores zijn er voor Mercedes.

De beoordelingen in dit rapport zijn subjectief en open voor discussie. Vind je dat een coureur een te hoog of te laag cijfer krijgt, schroom dan niet om je te laten horen in de reacties.

Mercedes

44. Lewis Hamilton, 9de: 5,0

77. Valtteri Bottas, uitgevallen: 5,0

Mercedes vierde 125 jaar autosport tijdens de race waarvan ze titelsponsor zijn, maar de race liep uit op een groot drama. Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht, maar Hamilton en Bottas hielden hun koppie er niet bij. Het enige incident van Bottas leidde tot een crash en een uitvalbeurt, terwijl Hamilton crashte, spinde en wilde opgeven, om met hulp van tijdstraffen voor Alfa Romeo toch nog negende te worden. De boordradio van de Brit was treffend: "How did it go so bad?"

Ferrari

5. Sebastian Vettel, 2de: 10,0

16. Charles Leclerc, uitgevallen: 5,0

Op de rit van Vettel in Duitsland was niets aan te merken. De Duitser maakte geen fouten en klom op van P20 naar de tweede positie, waarmee de viervoudig wereldkampioen revanche nam voor het drama van de Britse Grand Prix. Leclerc was ook op weg naar een goed resultaat, totdat hij op eigen houtje crashte. Hij lag op dat moment voor winnaar Verstappen, dus wie weet wat er mogelijk was geweest voor de Monegask...

Red Bull Racing

10. Pierre Gasly, uitgevallen: 4,5

33. Max Verstappen, 1ste: 10,0

Het contrast binnen Red Bull Racing was groot. Verstappen wist op grootse wijze te winnen op Hockenheim, ondanks een spin halverwege de race. Hij maakte een zeer sterke indruk in Duitsland, iets wat niet gezegd kan worden van Gasly. Hij kwam geen moment in de buurt van zijn meer ervaren teamgenoot en reed in de slotfase rond op P7, toen hij achterop Albon reed en een puntenfinish door het putje spoelde. Hoeveel geduld heeft Red Bull nog met de Fransman?

Renault

3. Daniel Ricciardo, uitgevallen: 6,0

27. Nico Hülkenberg, uitgevallen: 5,0

De man die nog nooit op het podium stond, miste in Duitsland weer een levensgrote kans. Hülkenberg leek zijn kop erbij te houden, tot hij vanuit tweede positie crashte. Weer geen podium dus voor de Renault-coureur, die teamgenoot Ricciardo al vroeg in de race zag wegvallen door een ouderwets spectaculaire opgeblazen motor. De Australiër lag op dat moment al aanzienlijk achter Hülkenberg, die qua tempo een stuk beter voor de dag kwam.

Haas F1

8. Romain Grosjean, 7de: 7,0

20. Kevin Magnussen, 8ste: 6,5

Grosjean en Magnussen wisten zich wederom niet te houden aan de regel dat je nooit in aanraking moet komen met je teamgenoot. Desondanks haalden beide coureurs de finish op Hockenheim en tevens scoorden ze allebei punten, de eerste keer sinds Spaanse Grand Prix. Grosjean wist in zijn bolide met oude specificaties Magnussen voor te blijven en behaalde zo zijn beste resultaat van het jaar, terwijl de omstandigheden lastig waren. Dat moet bemoedigend zijn voor de Fransman.

McLaren

4. Lando Norris, uitgevallen: 6,5

55. Carlos Sainz, 5de: 8,0

Sainz verstevigde zijn leiding in het kampioenschap voor de teams die niet tot de top 3 behoren door keurig vijfde te worden. Makkelijk had hij het niet, want ook spinde hij, maar mede door een sterke tactiek wist hij zich terug te knokken naar P5. Voor teamgenoot Norris zat de race er redelijk vroeg op, want hij kampte met technische problemen met zijn McLaren. Op dat moment reed de Britse debutant in de middenmoot, nadat hij in de kwalificatie ook niet de beste indruk maakte.

Racing Point

11. Sergio Perez, uitgevallen: 4,0

18. Lance Stroll, 4de: 8,5

In de vrije trainingen en de kwalificatie leek de grote update van Racing Point haar vruchten af te werpen, maar dat Stroll lang mee zou doen om het podium en uiteindelijk vierde zou worden, dat werd van tevoren niet verwacht. Een gewaagde keuze van de Canadees betaalde zich uit, wat hem credits oplevert. Perez beroofde zichzelf van de kans op een goed resultaat door al in de tweede ronde te crashen. Oliedom, want Stroll toonde aan wat er mogelijk was.

Alfa Romeo

7. Kimi Raikkonen, 12de: 7,5

99. Antonio Giovinazzi, 13de: 7,5

Tijdstraffen wierpen Raikkonen en Giovinazzi terug naar de 12de en 13de positie, maar ze kwamen uiteindelijk als zevende en achtste over de meet. Raikkonen profiteerde van zijn ervaring, werd teruggeworpen door een slechte stop en overleefde uiteindelijk een hachelijk moment, terwijl Giovinazzi eigenlijk vrij foutloos zijn ronden reed. Punten waren een terechte beloning geweest, maar een probleem met de koppeling voorkwam dat.

Scuderia Toro Rosso

23. Alexander Albon, 6de: 9,5

26. Daniil Kvyat, 3de: 9,5

Wat een weekend voor Toro Rosso! Kvyat schonk het kleine Italiaanse team haar tweede podiumplaats ooit door goed in te springen op de opdrogende baan tegen het einde van de race, om zich daarna goed staande te houden in de top 3. Misschien verdiende Albon die podiumplaats nog wel meer, want hij was de hele race de betere van Kvyat. Zijn goede positie zorgde er echter voor dat hij geen risico's kon nemen toen de condities tegen het einde omsloegen. Beiden toonden ze echter aan volwassen kerels te zijn door geen domme dingen te doen.

Williams

63. George Russell, 11de: 7,0

88. Robert Kubica, 10de: 7,5

Na race 11 staat Williams eindelijk op het scorebord. Daar waar Russell het hele seizoen de overhand heeft ten opzichte van Kubica, was het de Pool die in Duitsland als eerste over de finish kwam en daardoor het eerste punt van de Britse renstal in de wacht sleepte. Daaraan was echter niets gestolen, want in Duitsland maakte hij eindelijk weer eens een prima indruk. Ook Russell bleef foutloos, maar zijn race werd niet beloond met punten.