Steiner klaar met gedrag Storey: "We zitten niet meer op de peuterspeelzaal"

De aanhoudende drama's bij Rich Energy zijn een doorn in het oog van Haas F1-teambaas Günther Steiner. De uitgesproken Italiaan zegt dat Rich Energy-CEO William Storey zich met zijn eigen problemen bezig moet houden.

Aan de vooravond van de Britse Grand Prix zorgde Rich Energy voor opschudding door te verklaren dat de sponsorovereenkomst met Haas F1 verbroken zou worden. Uiteindelijk bleek Storey het brein achter het Twitter-bericht te zijn, waarna de overige aandeelhouders van het bedrijf aankondigden dat ze stappen wilden gaan ondernemen om de excentrieke Brit uit zijn functies te ontheffen.

Later zorgde Storey voor nog meer opschudding door te verklaren dat de overige aandeelhouders een coup probeerden te plegen en hij stelde ook dat de 'belangrijkste aandeelhouders' achter zijn besluit stonden om Haas de rug toe te keren.

Whyte Bikes mengde zich vervolgens in de discussie door te stellen dat Rich Energy niet had voldaan aan de voorwaarden die de rechtbank stelde en dreigde het bedrijf op te laten doeken, terwijl Rich Energy de zaak afsloot door op Twitter te melden dat Haas 'in zou stemmen met het beëindigen van de sponsoring', maar wel 35 miljoen pond eist omdat de energiedrankjesmaker contractbreuk zou plegen.

Steiner voelt zich 'te oud' voor dit soort spelletjes

Na afloop van de Britse Grand Prix maakte Haas F1-teambaas Günther Steiner duidelijk dat hij klaar is met het kinderachtige gedrag van Rich Energy en in het bijzonder dat van Storey. De CEO van het bedrijf moet zich volgens de teambaas bezighouden met zijn eigen problemen en geeft aan dat hij 'niet meer op de peuterspeelzaal zit'.

"Dit soort dingen boeien mij eigenlijk totaal niet. Als iemand dit soort dingen op Twitter zet, komt er een punt dat je denkt: 'Ik ben inmiddels ouder dan 50, ik zit niet meer op de peuterspeelzaal'. Eerlijk gezegd zijn er voor hem meer problemen dan dat. Daar zou hij zich op moeten richten, niet op hoe wij beginnen."