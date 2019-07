Haas eist 35 miljoen pond van Rich Energy voor plegen contractbreuk

De relatie tussen Rich Energy en Haas F1 lijkt niet meer te redden. Uit een brief op het Twitter-account van de energiedrankjesmaker blijkt dat het team uit is op een schadevergoeding van 35 miljoen pond.

De brief die Rich Energy op haar Twitter-account gepubliceerd heeft, lijkt afkomstig te zijn van Ebury Partnership en namens Haas F1 gestuurd te zijn. Dit heeft het bedrijf gedaan om kracht te zetten achter haar eigen claim dat de sponsoring van het team met directe ingang gestopt zou zijn. In de brief, die op 11 juli 2019 verstuurd is, lijkt Haas F1 namelijk in te stemmen met het beëindigen van de deal.

Volgens Haas F1 en Ebury Partnership pleegt Rich Energy echter contractbreuk door de sponsoring te beëindigen. In de brief wordt ingegaan op twee punten die William Storey in zijn e-mail aan Haas F1 naar voren gebracht heeft als redenen om de sponsoring te beëindigen: de tegenvallende prestaties van Haas F1 en het feit dat het hertenkoplogo van de auto's af is gehaald.

Rich Energy 'heeft geen reden contract te beëindigen'

In het contract is geen prestatieclausule opgenomen volgens Ebury Partnership, waardoor dat voor Rich Energy geen reden is om het contract te beëindigen. Daarnaast stelt de brief dat het bedrijf geen poot heeft om op te staan wat betreft het verwijderen van het hertenkoplogo, omdat dit gebeurd is nadat de rechter in Londen uitspraak gedaan heeft een oordeelde dat het logo inbreuk maakte op copyrights.

Uit de brief blijkt dus dat Haas bereid is om Rich Energy te laten gaan, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Het vierjarige contract had eigenlijk pas op 1 december 2022 beëindigd kunnen worden, dus het contract kan niet beëindigd worden zonder dat het geld, dat met de deal gemoeid was, betaald wordt. In totaal komt het neer op 35 miljoen pond, bestaande uit 6 miljoen die nog open stond voor 2019, 14 miljoen voor 2020 en 15 miljoen voor 2021.

Haas F1 stelt via de brief van Ebury Partnership dat het Rich Energy tot 25 juli 2019 de tijd geeft om het geld over te maken. Doet het bedrijf dat niet, dan volgen er gerechtelijke stappen van het team om het geld op te eisen.