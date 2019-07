Rich Energy beëindigt per direct titelsponsoring van Haas F1

De samenwerking tussen Haas F1 Team en titelsponsor Rich Energy is vroegtijdig tot een einde gekomen. De producent van energiedrankjes kondigde op Twitter aan dat het sponsorcontract met het team per direct opgezegd is.

In oktober vorig jaar werd Rich Energy nog met open armen ontvangen bij Haas. Vanaf het seizoen 2019 zou de nieuwe uitdager van Red Bull de titelsponsor van het team worden. Daardoor begon het team met de naam Rich Energy Haas F1 Team aan het seizoen, maar dat lijkt nu verleden tijd te zijn. De energiedrankjesmaker heeft het contract beëindigd door de tegenvallende resultaten van het team.

"Vandaag heeft Rich Energy haar contract met Haas F1 door tegenvallende resultaten opgezegd. We mikken erop Red Bull Racing te verslaan, maar achter Williams eindigen in Oostenrijk is onacceptabel. De politieke spellen en de politieke correctheid van de Formule 1 zitten ons bedrijf in de weg. We wensen het team het beste", meldde het Twitter-account van Rich Energy.

Eerder al verloren rechtszaak voor Rich Energy

Eerder dit jaar kwam Rich Energy in het nieuws vanwege een rechtszaak die het Britse fietsenbedrijf Whyte Bikes aanspande, omdat Rich Energy het logo van een hertenkop gekopieerd zou hebben. De energiedrankjesmaker verloor die gerechtelijke strijd en het beroep werd niet gehonoreerd. De logo's van Rich Energy werden voor de Canadese Grand Prix van de Haas VF-19 gehaald.

Haas heeft nog niet gereageerd op de kwestie, maar het is wederom een domper voor het Amerikaanse team. Na negen races staat het team negende in het constructeurskampioenschap en in de laatste drie races werden er geen punten gescoord.