Rich Energy blijft bij Haas: "Rekenen intern af met verantwoordelijke voor tweet"

Rich Energy wil toch aanblijven als sponsor van Haas F1 Team. Het bedrijf gaat de zaak intern afhandelen en proberen om de verantwoordelijke voor de tweet van woensdagavond op non-actief te zetten.

Woensdagavond kondigde Rich Energy onverwacht op Twitter aan dat het de sponsordeal met Haas F1 wilde verbreken. In de duidelijke tweet werden de matige prestaties van het team als reden gegeven voor het vertrek. Donderdag liet Haas bij monde van teambaas Günther Steiner al weten dat de deal met Rich Energy gewoon blijft bestaan en dat de stickers van het bedrijf gewoon op de auto blijven staan.

Aandeelhouders Rich Energy committeren zich aan Haas

Later op donderdag volgde er een officieel statement van de aandeelhouders van Rich Energy, waarin zij duidelijk maakten dat ze volledig gecommitteerd zijn aan Haas F1 en de Formule 1. De opmerkingen op Twitter kwamen volgens hen 'bij een individu vandaan' en er zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden om deze persoon uit zijn functie te ontheffen. Vermoedelijk gaat het om William Storey, de excentrieke CEO van het bedrijf.

"De aandeelhouders die de meerderheid van Rich Energy bezitten willen graag bepaalde statement in de media van een niet geautoriseerde bron ophelderen. Wij geloven volledig in Haas F1, haar prestaties en de organisatie als geheel en we zijn volledig gecommitteerd aan de huidige sponsor-overeenkomst. We geloven ook in het product van de Formule 1 en het platform dat het ons merk geeft."



"De schurkachtige acties van een individu hebben voor grote schaamte gezorgd. We zijn in het proces om dit individu gerechtelijk van alle bestuurstaken te ontheffen. Ze mogen voor zichzelf spreken, maar hun mening reflecteren niet die van het bedrijf. Het incident is erg spijtig; we zullen verder niet reageren op dit commercieel gevoelige onderwerp en het achter gesloten deuren afhandelen."

"We willen onze samenwerking met Haas F1 Team en de Formule 1 bevestigen en Haas F1 Team bedanken voor hun steun en geduld, terwijl wij deze zaak intern oplossen."