Guenther Steiner is van mening dat McLaren zich volle bak op Lando Norris moet gaan focussen. Norris staat momenteel 24 punten boven Oscar Piastri in het wereldkampioenschap en dit betekent dat beide coureurs nog wereldkampioen kunnen worden.

Ondanks dat vindt voormalig Haas-teambaas Steiner dat McLaren zich alleen nog maar op Norris moet gaan focussen. Mocht Norris boven Piastri eindigen dit weekend, dan maakt de Australiër geen schijn van kans meer.

'McLaren moet Norris helpen'

"Ze moeten hem steunen," betoogde Steiner in The Red Flags Podcast. "Anders, ik bedoel, maakt hij geen schijn van kans. Als Oscar het punt van Lando afpakt, zou dat... wauw zijn. Als Oscar aan kop ligt, Lando tweede is, en ze Lando niet laten passeren, zou ik geschokt zijn. Hoe eerlijk wil je zijn? Wetende dat Lando nu een voorsprong heeft, maar het is geen comfortabele voorsprong voor het dier dat eraan komt, denk je: 'Wauw, willen we door het dier opgegeten worden, of proberen we één persoon te helpen?'"

Mocht McLaren dit niet doen, zijn ze erg stom bezig volgens Steiner. De Italiaan heeft jarenlange ervaring bij het team van Haas, maar heeft nooit meegedaan om de wereldtitel. Toch denkt hij dat McLaren verkeerd bezig is op deze manier.

'Verstappen is de gevaarlijkste concurrent'

Welke coureur kan het Norris het allermoeilijkst maken? Volgens Steiner is dat simpel: "Max. Hij kwalificeerde zich als tweede, maar hij misleidde Lando tot een fout bij de start. Hij kon de start niet winnen, dus misleidde hij hem tot een fout en Lando ging ervoor." Verstappen en Piastri staan beide op een achterstand van 24 punten, maar kunnen dit Grand Prix-weekend de leiding in het kampioenschap overnemen.

Verstappen en Norris zijn beide in de beste vorm van de drie titelkandidaten en Piastri heeft sinds de Grand Prix van Nederland niets meer gewonnen en al geen podium meer gereden sinds de GP van Italië. Dit betekent dat de Australiër al vijf Grands Prix op rij geen podiumplaats heeft gehaald.