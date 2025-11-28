user icon
icon

Moet McLaren Norris voortrekken? "Hoe stom kan je zijn!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Moet McLaren Norris voortrekken? "Hoe stom kan je zijn!"

Guenther Steiner is van mening dat McLaren zich volle bak op Lando Norris moet gaan focussen. Norris staat momenteel 24 punten boven Oscar Piastri in het wereldkampioenschap en dit betekent dat beide coureurs nog wereldkampioen kunnen worden. 

Ondanks dat vindt voormalig Haas-teambaas Steiner dat McLaren zich alleen nog maar op Norris moet gaan focussen. Mocht Norris boven Piastri eindigen dit weekend, dan maakt de Australiër geen schijn van kans meer. 

Meer over McLaren Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

'McLaren moet Norris helpen'

"Ze moeten hem steunen," betoogde Steiner in The Red Flags Podcast. "Anders, ik bedoel, maakt hij geen schijn van kans. Als Oscar het punt van Lando afpakt, zou dat... wauw zijn. Als Oscar aan kop ligt, Lando tweede is, en ze Lando niet laten passeren, zou ik geschokt zijn. Hoe eerlijk wil je zijn? Wetende dat Lando nu een voorsprong heeft, maar het is geen comfortabele voorsprong voor het dier dat eraan komt, denk je: 'Wauw, willen we door het dier opgegeten worden, of proberen we één persoon te helpen?'"

Mocht McLaren dit niet doen, zijn ze erg stom bezig volgens Steiner. De Italiaan heeft jarenlange ervaring bij het team van Haas, maar heeft nooit meegedaan om de wereldtitel. Toch denkt hij dat McLaren verkeerd bezig is op deze manier. 

'Verstappen is de gevaarlijkste concurrent'

Welke coureur kan het Norris het allermoeilijkst maken? Volgens Steiner is dat simpel: "Max. Hij kwalificeerde zich als tweede, maar hij misleidde Lando tot een fout bij de start. Hij kon de start niet winnen, dus misleidde hij hem tot een fout en Lando ging ervoor." Verstappen en Piastri staan beide op een achterstand van 24 punten, maar kunnen dit Grand Prix-weekend de leiding in het kampioenschap overnemen. 

Verstappen en Norris zijn beide in de beste vorm van de drie titelkandidaten en Piastri heeft sinds de Grand Prix van Nederland niets meer gewonnen en al geen podium meer gereden sinds de GP van Italië. Dit betekent dat de Australiër al vijf Grands Prix op rij geen podiumplaats heeft gehaald.

F1 Nieuws Lando Norris Guenther Steiner McLaren GP Qatar 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 150
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar