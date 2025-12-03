Lewis Hamilton is bezig met één van zijn slechtste seizoenen uit zijn loopbaan. Met nog maar één Grand Prix-weekend te gaan dit seizoen heeft Hamilton nog maar een kans om op het podium te eindigen. Volgens oud-teambaas Guenther Steiner is de zevenvoudig wereldkampioen aan het einde van zijn latijn.

Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 152 punten. Toch is zijn zesde plaats nog niet helemaal veilig, want Kimi Antonelli staat zevende met 150 punten. De Italiaan kan hem in Abu Dhabi dus nog inhalen.

Hamilton begon goed aan zijn seizoen bij Ferrari, en hij won de sprintrace van China. Al snel ging het achteruit en in de Grands Prix van dit seizoen wist Hamilton nog geen podium te halen. De Ferrari-coureur kan alleen in Abu Dhabi nog kans maken op een podiumplaats. Volgens Guenther Steiner is er een conclusie: het pensioen van Hamilton nadert.

Hoge verwachtingen voor Hamilton

"Ik denk dat we allemaal te hoge verwachtingen hadden", legt Steiner uit aan Lottoland. De Italiaan dacht zelf ook dat Hamilton-Ferrari een goede combi zou worden: "De zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, de absolute topper, gaat naar Ferrari, het meest iconische Formule 1-team. En dan komt begin dit jaar de realiteit natuurlijk hard aan. Hij geeft zichzelf volgend jaar zeker de tijd om te zien waar hij staat, en als hij competitief is, blijft hij langer. Maar als hij niet competitief is, is zijn pensioen ophanden. Hij is tenslotte de veertig al gepasseerd."

Volgend seizoen staat Hamilton nog steeds op de grid namens de Scuderia, maar dat zal volgens Steiner een belangrijk jaar gaan worden. "Natuurlijk kan Lewis terugkomen. Hij heeft nooit warmgelopen voor de huidige reglementen en deze ground effect-auto’s. Volgend jaar verdwijnen die, dus laten we afwachten wat hij dan kan laten zien. Hij heeft dan bovendien een jaar bij Ferrari achter de rug en is vertrouwd geraakt met de cultuur. We zullen zien wat 2026 brengt."

Hamilton is bezig aan minste seizoen

Hamilton startte zijn Ferrari-seizoen in Australië en wist daar een punt te halen. Tot en met de Grand Prix van België, de dertiende race van het seizoen, behaalde de zevenvoudig wereldkampioen ieder weekend punten, maar vanaf toen zakte het in. De eerste dertien rondes wist Hamilton tot 109 punten te komen en de afgelopen tien rondes maar tot 43 punten. Zelfs een overwinning in Abu Dhabi is niet genoeg om zijn eerste seizoenshelft te evenaren.