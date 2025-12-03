user icon
Gaat Hamilton met pensioen? "Onze verwachtingen waren te hoog"

Gaat Hamilton met pensioen? "Onze verwachtingen waren te hoog"

Lewis Hamilton is bezig met één van zijn slechtste seizoenen uit zijn loopbaan. Met nog maar één Grand Prix-weekend te gaan dit seizoen heeft Hamilton nog maar een kans om op het podium te eindigen. Volgens oud-teambaas Guenther Steiner is de zevenvoudig wereldkampioen aan het einde van zijn latijn. 

Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 152 punten. Toch is zijn zesde plaats nog niet helemaal veilig, want Kimi Antonelli staat zevende met 150 punten. De Italiaan kan hem in Abu Dhabi dus nog inhalen.

Hamilton begon goed aan zijn seizoen bij Ferrari, en hij won de sprintrace van China. Al snel ging het achteruit en in de Grands Prix van dit seizoen wist Hamilton nog geen podium te halen. De Ferrari-coureur kan alleen in Abu Dhabi nog kans maken op een podiumplaats. Volgens Guenther Steiner is er een conclusie: het pensioen van Hamilton nadert.

Hoge verwachtingen voor Hamilton

"Ik denk dat we allemaal te hoge verwachtingen hadden", legt Steiner uit aan Lottoland. De Italiaan dacht zelf ook dat Hamilton-Ferrari een goede combi zou worden: "De zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, de absolute topper, gaat naar Ferrari, het meest iconische Formule 1-team. En dan komt begin dit jaar de realiteit natuurlijk hard aan. Hij geeft zichzelf volgend jaar zeker de tijd om te zien waar hij staat, en als hij competitief is, blijft hij langer. Maar als hij niet competitief is, is zijn pensioen ophanden. Hij is tenslotte de veertig al gepasseerd."

Volgend seizoen staat Hamilton nog steeds op de grid namens de Scuderia, maar dat zal volgens Steiner een belangrijk jaar gaan worden. "Natuurlijk kan Lewis terugkomen. Hij heeft nooit warmgelopen voor de huidige reglementen en deze ground effect-auto’s. Volgend jaar verdwijnen die, dus laten we afwachten wat hij dan kan laten zien. Hij heeft dan bovendien een jaar bij Ferrari achter de rug en is vertrouwd geraakt met de cultuur. We zullen zien wat 2026 brengt."

Hamilton is bezig aan minste seizoen

Hamilton startte zijn Ferrari-seizoen in Australië en wist daar een punt te halen. Tot en met de Grand Prix van België, de dertiende race van het seizoen, behaalde de zevenvoudig wereldkampioen ieder weekend punten, maar vanaf toen zakte het in. De eerste dertien rondes wist Hamilton tot 109 punten te komen en de afgelopen tien rondes maar tot 43 punten. Zelfs een overwinning in Abu Dhabi is niet genoeg om zijn eerste seizoenshelft te evenaren.

Rimmer

Posts: 13.068

Allemaal flauwekul. Lewis kan prima met deze auto’s overweg. Feit is gewoon dat tot 2022 ene auto had die veel beter was dan de anderen. Vanaf 2022 was dat voordeel weg en moest hij zelf echt het verschil maken. Maar daar wringt de schoen. Door zijn leeftijd is hij gewoon iets minder snel gewor... [Lees verder]

  • 5
  • 3 dec 2025 - 10:19
Reacties (8)

  • iOosterbaan

    Posts: 2.072

    Zeg Steiner hou die 'we' lekker even bij jezelf, velen hadden helemaal geen hoge verwachtingen. Het is Ferrari en een te oude Lewis, waarbij ik zelfs vraagtekens zet bij een Lewis van 10 jaar jonger....of die wel succes met Ferrari had kunnen hebben.

    • + 3
    • 3 dec 2025 - 10:18
  • Rimmer

    Posts: 13.068

    Allemaal flauwekul. Lewis kan prima met deze auto’s overweg. Feit is gewoon dat tot 2022 ene auto had die veel beter was dan de anderen. Vanaf 2022 was dat voordeel weg en moest hij zelf echt het verschil maken. Maar daar wringt de schoen. Door zijn leeftijd is hij gewoon iets minder snel geworden. Met name de reflexen lijden daaronder waardoor je gewoon niet meer 100% op de limiet kan rijden. Je word dus iets langzamer of je maakt vaker fouten als je toch op de limiet wil zitten.
    Beide zien we gebeuren. Bij Alonso idem dito.
    Gooide een zekere P6 weg met een 360 spin. Dat is gewoon puur de leeftijd. Bij Schumachers come back zagen we hetzelfde.
    Lewis wil het zelf nog niet accepteren en dus zal de lijdensweg doorgaan

    • + 5
    • 3 dec 2025 - 10:19
    • dumdumdum

      Posts: 2.734

      En dat Leclerc ook klaagt over de auto? Begint hij ook te oud te worden? Feit is gewoon dat Ferrari heel weinig updates op de auto heeft gezet. Stilstand is gewoon achteruitgang in de F1.

      • + 2
      • 3 dec 2025 - 10:45
    • F1jos

      Posts: 4.883

      In verval geraakte absolute topper die nooit is geweest, zonder een dominante auto.

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 10:47
    • Damon Hill

      Posts: 19.587

      @F1jos,
      Het zwart-wit denken stopt niet he. McLaren jaren niet gevolgd? Hamilton was geweldig in zijn McLaren tijd, nota bene in zijn rookie jaar direct even goed als Alonso. Dan ben je dus niet overrated. Daarna kampioen in 2008 en ook in 2010 en 2012 tot het einde van het seizoen meegedaan om de titel. In 2012 liep hij die titel mis omdat zijn auto vaak de geest gaf, zoals bijvoorbeeld in Singapore toen hij aan de leiding ging.

      En ja, vaak was zijn Mercedes dominant. Al is het wel zo dat Ferrari in 2017 en 2018 een hele goede auto had, maar Vettel eigenhandig zijn kansen verprutste door vaak de fout in te gaan.

      Doen alsof Hamilton alleen in dominante auto's kon winnen is pertintent niet waar en populistisch geleuter, waarvoor je dus alleen maar hoeft te kijken naar de McLaren jaren en 2017+2018.

      Dat Hamilton nu op 40-jarige leeftijd allang zijn top voorbij is, ja... hehe, dat is wat leeftijd met een coureur doet.

      Ik zeg hiermee overigens ook niet dat Hamilton de GOAT is. Verre van. Ik schat mannen als Schumacher, Senna en Prost hoger in. Maar mensen zoals jij die doen alsof Hamilton altijd een matige coureur is geweest, dat slaat echt helemaal nergens op. Hamilton hoort wel gewoon in de top 10-allertijden en heeft zich aantoonbaar vaak genoeg bewezen in auto's die niet dominant waren.

      • + 5
      • 3 dec 2025 - 11:29
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.019

      Zowel Rimmer als F1Jos zijn weer eens veel te zwart/wit.

      Ja leeftijd speelt mee. Onderschatten we 2021 ook niet? En dan heb ik het niet over de cirkel of het nu wel of niet terecht was, ik kan me zo voorstellen dat dat een hele grote mentale dreun is geweest. Als je Lewis ziet is het gewoon een zeer fijn gevoelig persoon, zover we dat op afstand kunnen zien. Kan heel snel aan zichzelf gaan twijfelen, wat een mooie eigenschap is maar óók te ver door kan slaan. Daarom denk ik dat ook meespeelt dat hij sindsdien meer met/in zijn hoofd is gaan rijden, en dan benut je je potentie simpelweg minder goed. Daar komt leeftijd dan bij omdat het moeilijker is uit die cirkel te komen.

      Of de ground-effect wagens hem minder goed liggen zijn wel degelijk heel veel technische analyses en onderbouwingen voor te vinden overigens.

      Het is overigens net als bij Michael niet leuk te zien, maar het hoort er wel bij. Het zou alleen eerlijk zijn om geleverde prestaties niet ineens compleet af te fakkelen door deze reeks. Er zijn tal grote sporters waarbij het ‘ineens’ stopt. Dat maakt ze niet ineens in algemene zin maar ‘gewoon’. Ze blijven exceptioneel, met een logisch verval.

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 11:50
    • Damon Hill

      Posts: 19.587

      @Michael Schumacher,
      Het is kortzichtigheid ten top. Als een groot kampioen stopt op zijn hoogtepunt komt er geen verval. Maar als een groot kampioen lang doorgaat zullen de prestaties door leeftijd minder worden, en dan gebruikt men dat ineens als stok om mee te slaan en te zeggen: zie je wel, hij was nooit zo goed. Tja, hoe simpel kun je dan zijn.

      Ik herhaal overigens wel nogmaals dat de titel van Max in 2021 meer dan terecht was. Max had een klapband in Baku vanuit leidende positie, wat 25 punten kostte. Max werd door Bottas/Norris in Hongarije van de baan gekegeld, wat ook veel punten kostte. En Hamilton had in Imola heel veel mazzel met de rode vlag op exact het juiste moment, waardoor hij P2 terug kreeg. Kortom, dat Max in Abu Dhabi een keertje geluk had, was ook wel een keer terecht na de pech eerder dat seizoen. Een seizoen wordt beslist over 20+ races en niet alleen de laatste race.

      Wat Hamilton op 40-jarige leeftijd laat zien mag je nooit als maatstaf gebruiken, net als dat je de prestaties van Schumacher op 40+ leeftijd bij Mercedes niet als maatstaf kunt gebruiken, alsmede de prestaties van Valentino Rossi in zijn laatste twee jaar. Leeftijd is letterlijk en figuurlijk de "afremmende" factor.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 12:07
  • shakedown

    Posts: 1.522

    Hamilton is een uitstekende coureur in zijn top jaren. Op zijn absolute top denk ik top 5 ooit gereden. Echter die absolute top is inmiddels al een paar jaar achter de rug.

    Ja, het is nog steeds een uitstekende coureur, maar heel eerlijk, hij is echt al wel even over zijn top heen. Hamilton is echt een coureur die bizar goed presteert als alles om hem heen ook top geregeld is. In zijn top jaren bij Mercedes was dat zo. Onbeperkt budget, alles werd uitgeprobeerd, alle top mensen waren in lijn, alles draaide om het kampioenschap voor Hamilton. Er was geen dreiging.

    Ergens heb ik het idee dat Hamilton is gaan denken dat hij daarvoor heeft gezorgd. Dat hij voor de rust zorgde, voor de juiste mensen om hem heen, dat hij het middelpunt van zijn prestaties was. En na het wegvallen van zijn bijzonder sterke groep mensen om hem heen, blijkt dat het hem niet lukt om opnieuw een groep te smeden. En dat klopt ook. Hamilton was onderdeel van Mercedes en het prestatie niveau werd georganiseerd door Wolf. Hamilton was daar een erg belangrijke spil in. Maar wel maar 1 onderdeeltje van een hele schakeling van onderdelen die nodig zijn voor de prestaties.

    Hamilton is een volger. En als alles om hem heen perfect is, is het een bijna onverslaanbare rijder. Hij wil graag de leider zijn, maar daar is hij niet her persoon voor. Dat merkt hij nu bij Ferrari. Het is een zooitje daar en Hamilton is niet instaat om die groep wel te organiseren. Daarvoor had hij al lang heel veel rumoer moeten schoppen bij Ferrari.

    Nu kwijnt hij weg bij Ferrari. Heel zonde. Alles wat hij gepresteerd heeft, verwaterd. Zonde. Internet/media sloopt hem. Hamilton wil van alles zijn, en daarvoor heeft hij de F1 nodig. Meer dan de F1 hem nodig heeft. Ik vind het heel jammer dat Hamilton nu zo presteert en door het slop gehaald word. dat verdient hij niet.

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 12:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

