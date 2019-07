Whyte Bikes dreigt Rich Energy op te laten doeken door missen betalingsdeadline

De problemen lijken zich langzamerhand op te stapelen voor Rich Energy. Whyte Bikes gaat namelijk stappen ondernemen om de kosten van de rechtszaak tegen de maker van energiedrankjes om het logo met een gestileerde hertenkop terug te vorderen bij het bedrijf.

Whyte Bikes spande eerder dit jaar een rechtszaak aan tegen Rich Energy, waarbij het bedrijf van William Storey verdacht werd van het stelen van het logo. In mei stelde een rechter de fietsenfabrikant in het gelijk, waarna bij een latere zitting bepaald werd dat Rich Energy voor donderdag de kosten van de rechtszaak, zo'n 35.000 pond, zou moeten terugbetalen aan Whyte.

Rich Energy heeft kosten rechtszaak niet overgemaakt

Tot op heden is dat echter nog niet gebeurd, waardoor Whyte een alternatieve manier gaat zoeken om haar geld op te eisen. Een van de mogelijkheden daarvoor is het laten opdoeken van Rich Energy en Staxoweb en het aanvragen van een faillissement van Storey. "Een van de orders is dat ze Whyte (ATB Sales) voor 11 juli 2019 kosten ter hoogte van 35.416 pond moeten betalen", staat in een statement van Whyte.

"De verdedigende partij heeft dat niet gedaan en iedere verdedigende partij is gezamenlijk verantwoordelijk voor de toegewezen kosten. ATB wordt nu gedwongen passende actie te ondernemen om de toegewezen kosten te kunnen verhalen. Een mogelijkheid is de gang naar de rechter om Rich Energy en Staxoweb te laten opdoeken en het faillissement van William Storey aan te laten vragen."

Het missen van deze deadline zorgt voor extra rumoer rond Rich Energy, dat deze week ook al in het nieuws kwam doordat Storey op Twitter aankondigde dat de sponsoring van Haas F1 gestopt zou worden. Er volgde een heel spel van welles en nietes, waarbij de aandeelhouders en Haas F1 het verhaal ontkenden, terwijl Storey in een latere tweet de beweringen van de aandeelhouders weerlegde.