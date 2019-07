Analyse: Gedwongen vertrek Ticktum zegt veel over Red Bull Junior Programme

Dat Dan Ticktum de deur gewezen is bij het Red Bull Junior Programme is geen verrassing en het komt niet alleen door het gebrek aan harde resultaten van de 20-jarige Brit - dit jaar scoorde hij slechts een punt in drie Japanse Super Formula-races - of door de bagage die de man uit Londen verzameld heeft nadat hij eerder twee jaar geschorst was voor het inhalen van auto's en een rivaal in de Formule 3 beuken tijdens een safety car-fase.

Nu hij zijn order gekregen heeft om te vertrekken staat Ticktum, in 2017 winnaar van de BRDC McLaren Award en dus een talent, op een lange lijst met weggestuurde coureur van Red Bull - allen duur opgeleid door het bedrijf, maar ze bereiken vooral mooie dingen buiten het systeem van Red Bull. Nogal apart is het dan ook dat het programma tekortschoot als het bedrijf plekken in de Formule 1-teams moet invullen.

Volgens Red Bull's statistieken zijn er meer dan 70 coureurs onderdeel geweest van het Junior-programma sinds 2001 - saillant is dat coureurs als Enrique Bernoldi, die Marko ooit hoger inschatte dan Kimi Raikkonen, waardoor Red Bull en Sauber uit elkaar gingen, en Sebastien Bourdais niet meegeteld worden. Van de 70 hebben 14 coureurs (20 procent) de F1 gehaald. Op het eerste gezicht is dat niet slecht.

Voormalig coureurs zoals Gerhard Berger, Mark Webber en David Coulthard tellen niet mee, want zij haalden de F1 zonder steun van het bedrijf, terwijl Max Verstappen goed op weg was naar de top toen hij tekende bij Toro Rosso, waarbij zijn managers hard konden onderhandelen. Zij waren destijds in gesprek met Mercedes en Ferrari en eisten dat hij met 17 jaar in een Formule 1-auto zou zitten.

Keuze voor Toro Rosso in 2019 tekenend

Als alle coureurs die ooit Junior-steun gekregen hebben - vanaf de karting tot en met de F1 - meegeteld worden, zit het aantal in de honderden. Toen Red Bull de twee zitjes van Toro Rosso in 2019 moest invullen, riep het Daniil Kvyat en Alexander Albon echter opnieuw op. Beiden waren gedumpt, eerstgenoemde zelfs nadat hij gepromoveerd was naar Red Bull Racing, daarna teruggezet voordat hij moest vertrekken en opnieuw gehaald werd.

Als je het hebt over een jojo-aanpak in de carrière van de Rus...

Dat gezegd hebbende: als het doel van het Junior-programma is om F1-coureurs op te leiden - en dat is het uiteindelijke doel - laten dergelijke situaties zien dat er iets mis is met het selectieproces. In 20 jaar en meer dan 350 GP's hebben slechts drie opgeleiden - Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen - Grands Prix gewonnen. Alleen Dan is volledig binnenshuis opgeleid, terwijl de anderen hun opleiding elders genoten.

Vettel, Red Bull's enige F1-wereldkampioen tot nu toe, maakte zijn F1-debuut bij BMW, waar hij tekende na het winnen van de titel in de Formule BMW, terwijl Verstappen's reis hierboven beschreven is. Om het pijnlijker te maken vertrok het andere lid van dit trio meteen toen hij vrij man was. Dat de Australiër zijn keuze voor Renault misschien betreurt, is een ander verhaal: op dat moment wilde Dan met een reden vertrekken.

Gebrek aan rake schoten bij Junior Programme

Het aantal rake schoten - of het gebrek daarvan - doen eerder denken aan een volume dan aan inhoud bij de keuze van coureurs, waarbij het programma mikt op jonge sterren van beide geslachten en meerdere nationaliteiten om ze vervolgens verder te laten boven hun eigenlijke niveau.

In managementtaal wordt dit fenomeen het Peterprincipe genoemd, vernoemd naar de Canadese opleidinghiërachiologist Dr. Laurence J. Peter. Hij zag dat medewerkers [drivers] niet meer promoveren als ze niet langer effectief presteren en dus het niveau van hun incompetentie bereiken.

Net als in de echte wereld wisselen veel van deze medewerkers van discipline, om vervolgens grote hoogten te bereiken buiten de organisatie die in eerste instantie in ze investeerde. Denk aan Formule E-kampioen Jean-Eric Vergne of Le Mans-winnaar en tweevoudig WEC-kampioen Brendon Hartley. De lijst met voor Red Bull verloren gegane succesvolle coureurs is bijna net zo lang als de lijst met doorgebroken coureurs!

Hoewel Ticktum en Pierre Gasly, laatstgenoemde de laatste coureur die gelinkt wordt aan terugzetting na een slechte seizoensstart, zich gerust kunnen stellen dat er leven buiten Red Bull is, blijft er een vraag: aangezien Ticktum de enige Red Bull Junior was die in de buurt zat van een superlicentie, wie zou Red Bull opnieuw oproepen als Gasly zijn biezen mag pakken?

Ironisch genoeg kan het gebrek aan kwalificaties bij de huidige Junior-coureurs de redding zijn voor de Fransman. Dat gezegd hebbende blijft Ticktum onderdeel van de huidige groep van tien Juniors, ondanks dat Red Bull vorige week zijn vertrek bevestigde.

Dan hebben we het nog niet eens over het dilemma bij Red Bull als geruchten rond het vertrek van Max aan het eind van het seizoen naar groener (of roder) gras waarheid worden. Stel je voor - Red Bull wordt mogelijk gedwongen Vettel terug te halen...