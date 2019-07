Hoe Max Verstappen met maar een seizoen autosportervaring naar de F1 kon

Hoe lukte het Max Verstappen om Red Bull in slechts een aantal autosportmaanden te overtuigen dat hij in 2015 Formule 1 moest gaan rijden? Christian Horner en Helmut Marko geven antwoord op die vraag.

De carrière van Verstappen in de autosport ging als een komeet van start. Na slechts een seizoen in de autosport debuteerde Verstappen in 2015 als 16-jarige in de Formule 1. In 2014 reed de Nederlander in het Europees Formule 3, waarin hij meteen goed kon meekomen. Zijn snelheid maakte meteen grote indruk op Red Bull, Horner en Marko.

Marko onder indruk van eerste gesprek met Verstappen

Marko regelde vervolgens een meeting met de Verstappens. "Ik had een meeting van anderhalf uur met hem", vertelde Marko aan Formula1.com. "Normaal blijven de coureurs zo'n 30 minuten, maar dit was een lang en goed gesprek. Hij was een volwassene in een erg jong lichaam. Normaal zijn oudere coureurs nog niet volwassen genoeg. Het ging niet alleen over autosport, maar hij wist alle belangrijke dingen."

"Een van zijn sponsoren is Jumbo, een grote supermarktketen, en hij wist alles over het bedrijf en de cijfers. Het was indrukwekkend. Sommige coureurs weten zelfs niet eens waar bijvoorbeeld Kroatië ligt." Marko raakte nog verder onder de indruk toen hij Verstappen persoonlijk zag racen op de Norisring. "Hij was in de regen twee seconden sneller dan iedereen. Zijn wagenbeheersing was ongelooflijk. Het was zeer anders dan wat ik hiervoor ooit gezien heb."

Meteen naar F1 om Verstappen te overtuigen

"Helmut zei dat hij een gek idee had", zei Horner daarna. "Hij vertelde: 'Ik denk dat we hem een zitje bij Toro Rosso voor volgend jaar moeten bieden als we hem echt willen.' Dat was nogal een dingetje, want Max was destijds 15. Ik was het echter helemaal met hem eens en dacht dat hij het wel zou kunnen. Er waren velen die twijfelden of hij die grote stap aan kon, maar hij was een coureur met veel kunde; er was iets unieks aan hem. Dit was het meest logische om te doen."

Daarna belde Marko met Jos Verstappen met dat plan, iets wat de voormalig Formule 1-coureur met verbazing hoorde. "Ik zei: 'We gaan het anders doen - we gaan naar de Formule 1'. Er was een stilte. 'Jos? Jos? Jos?' Nog meer stilte! Hij kon het niet geloven. Twee dagen later hadden we een meeting in Graz, waar we uitwerkten hoe we het gingen doen. Redelijk snel daarna tekenden we een contract."