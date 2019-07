Rapport Oostenrijk 2019: Verstappen, Leclerc en McLaren ijzersterk op Red Bull Ring

Voor het eerst in 2019 won er geen Mercedes, maar het heeft maar liefst negen races geduurd. In Oostenrijk was Max Verstappen de sterkste en dat was hij na een indrukwekkende rit. Ook sterk waren Charles Leclerc en de coureurs van McLaren. Slechte cijfers zijn er wederom voor Pierre Gasly en Robert Kubica.

De beoordelingen in dit rapport zijn subjectief en open voor discussie. Vind je dat een coureur een te hoog of te laag cijfer krijgt, schroom dan niet om je te laten horen in de reacties.

Mercedes

44. Lewis Hamilton, 5de: 6,5

77. Valtteri Bottas, 3de: 7,5

Geen zege en slechts één auto op het podium: de Oostenrijkse Grand Prix viel in alle opzichten tegen voor Mercedes. Bottas redde de eer van het team door derde te worden ondanks problemen met de koeling van de auto. Ook Hamilton kampte daarmee, maar reed ook zijn voorvleugel kapot en eindigde daarna kleurloos als vijfde. Het lijkt erop dat de problemen eenmalig zijn, maar het zal wel dienen als wake up call voor de mannen en vrouwen in Brackley.

Ferrari

5. Sebastian Vettel, 4de: 8,0

16. Charles Leclerc, 3de: 9,0

Ferrari was in Oostenrijk eindelijk eens beter dan Mercedes, maar de geüpgrade Red Bull lijkt in racepace beter te zijn. Leclerc reed een feilloos weekend in Oostenrijk, maar het was niet genoeg om Verstappen van de zege te houden. Als hij zo door blijft rijden, komt zijn eerste zege vanzelf. Vettel herstelde zich op sterke wijze van een probleem in de kwalificatie en startpositie 9 door, ondanks twee pitstops, maar net iets tekort te komen voor een podiumplaats.

Red Bull Racing

10. Pierre Gasly, 7de: 3,0

33. Max Verstappen, 1ste: 9,5

De enige reden dat Verstappen geen 10 krijgt voor zijn race in Oostenrijk, is dat hij het zichzelf veel moeilijker maakte dan nodig door zijn start te verprutsen. Het trakteerde de fans echter wel op een prachtige inhaalrace en een zege om in te lijsten voor de Nederlander. Hoe groot is het contrast als Gasly's race bekeken wordt. Hij had weliswaar niet de nieuwe voorvleugel in de race, maar dat neemt niet weg dat P7, achter Norris en met een ronde achterstand op Verstappen, een ronduit beschamend resultaat is.

Renault

3. Daniel Ricciardo, 13de: 6,0

27. Nico Hülkenberg, 12ste: 6,0

Renault oogde sterk in Canada en Frankrijk, maar in Oostenrijk was die goede vorm ver te zoeken. Ricciardo en Hülkenberg kwamen er in Oostenrijk niet aan te pas en eindigden buiten de punten als twaalfde en dertiende. Des te pijnlijker is het voor het team om te zien dat klantenteam McLaren ijzersterk blijft presteren en wederom kostbare punten uitliep in de strijd om de vierde plaats bij de constructeurs...

Haas F1

8. Romain Grosjean, 16de: 5,5

20. Kevin Magnussen, 19de: 4,5

Haas F1 blijft er een potje van maken. Magnussen liet in de kwalificatie zien dat de snelheid goed is door de vijfde tijd te rijden, maar mede door een drive-through penalty eindigde de Deen op een bijzonder teleurstellende negentiende plaats. Teamgenoot Grosjean kon zich iets beter mengen in de strijd, maar met P16 bleef ook een goed resultaat bij de Fransman uit. Haas F1 zal aan de bak moeten om zich weer in de strijd om de punten te kunnen mengen.

McLaren

4. Lando Norris, 6de: 9,0

55. Carlos Sainz, 8ste: 9,0

McLaren ontpopt zich duidelijk tot het vierde team in de Formule 1 op dit moment. Norris eindigde in Oostenrijk wederom voor de Red Bull van Gasly en zelfs Sainz, die vanaf P19 moest vertrekken door een motorwissel, was zonder kapotte voorvleugel in staat geweest om een bedreiging te vormen voor de Red Bull. Dat zegt veel over Gasly, maar minstens net zo veel over de goede weg die McLaren ingeslagen is.

Racing Point

11. Sergio Perez, 11de: 6,5

18. Lance Stroll, 14de: 6,0

Wederom een puntloze Grand Prix voor Racing Point, dat nog steeds de gevolgen lijkt te voelen van de onder curatelestelling halverwege vorig jaar. Perez eindigde net buiten de punten op P11, terwijl Stroll veertiende werd. In de races lijkt het beter te gaan dan in de kwalificaties, want beide coureurs vonden in Oostenrijk hun Waterloo in Q1.

Alfa Romeo

7. Kimi Raikkonen, 9de: 8,0

99. Antonio Giovinazzi, 10de: 8,0

Alfa Romeo lijkt de prima vorm van de eerste races in 2019 teruggevonden te hebben. Na de zevende positie in Frankrijk werd Raikkonen op de Red Bull Ring keurig negende, terwijl Giovinazzi een sterk weekend bekroonde met zijn eerste WK-punt. Ook over één ronde lijkt de snelheid beter te zijn, want beide coureurs plaatsten zich voor Q3. Met upgrades in Groot-Brittannië, Duitsland en Hongarije lijkt er nog meer in het vat te zitten, zowel voor als na de zomerstop.

Scuderia Toro Rosso

23. Alexander Albon, 15de: 6,0

26. Daniil Kvyat, 17de: 5,5

Net als in Frankrijk waren er in Oostenrijk geen punten weggelegd voor Scuderia Toro Rosso. Daar waar Red Bull Racing met de Honda-motor zelfs wist te winnen, bungelden Albon en Kvyat rond in de achterhoede van de middenmoot. Zo dramatisch als de situatie is bij Haas F1, is het bij Toro Rosso nog niet, maar het team zal niet de rest van het seizoen willen strijden om P15 en P17...

Williams

63. George Russell, 18de: 7,0

88. Robert Kubica, 20ste: 3,0

Een week na zijn prima race in Frankrijk was Kubica in Oostenrijk weer terug bij af. Als enige coureur werd hij drie keer op een ronde gezet op de Red Bull Ring, terwijl ook teamgenoot Russell hem op een ronde zette. Russell deed het niet eens zo slecht. In de vrije trainingen wist hij zowaar de aansluiting te vinden bij de middenmoot en dat kon hij in het eerste deel van de race ook, om uiteindelijk de Haas van Magnussen voor te blijven. Een klein lichtpuntje voor het geplaagde Williams.