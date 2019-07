Magnussen: "Momenteel rinkelen geen alarmbellen bij Haas F1"

Haas F1 zat er op de vrijdag van de Oostenrijkse Grand Prix goed bij en de coureurs van het team geloven er daardoor in dat ze dit weekend beter mee kunnen doen om de punten.

Romain Grosjean eindigde de tweede vrije training op een fraaie zesde positie, slechts twee tienden achter de snelste coureur van de middenmoters, Carlos Sainz in de McLaren. De boost in het vertrouwen komt na een aantal zeer moeizame races voor Haas F1, waarbij het team moeite had om snelheid te vinden en met problemen terugzakte naar de achterzijde van de middenmoot. Vooral de snelheid op lange runs was niet goed.

Over de vrijdag in Oostenrijk was Grosjean een stuk beter te spreken. "Dit was meer in lijn met wat we willen. De auto voelde vandaag beter. We kunnen ons her en der nog verbeteren, maar we zitten meer in het gevecht met de anderen en dat is goed. Voor dit weekend zitten we denk ik op een goede positie. Wat de rest betreft zullen we het wel zien."

Ondanks betere snelheid verwacht Grosjean geen makkelijk weekend

Ondanks de verbeteringen verwacht Grosjean geen makkelijk weekend en hij gelooft dat de banden een grote rol zullen spelen in de race, aangezien de baantemperaturen de komende dagen de lucht in gaan. "We moeten zien wat we kunnen doen, wat de beste strategie is voor deze race en bepalen op welke band je wil starten in deze race. Het wordt echter geen eenvoudige race."

Kevin Magnussen sloot zich aan bij het commentaar van zijn teamgenoot. De Deen benadrukte dat er op dit moment geen alarmbellen rinkelen bij het Amerikaanse team. "Het is erg lastig. Er waren veel crashes en mensen gingen niet naar buiten op hun nieuwe banden, omdat de sessie onderbroken werd. We zullen het morgen zien, maar vandaag waren er geen alarmbellen en was alles normaal."