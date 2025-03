Vrouw van Grosjean zwaargewond na heftig fietsongeval

Heftig nieuws voor de familie van Romain Grosjean. De vrouw van de Franse voormalig Formule 1-coureur is namelijk zwaargewond geraakt bij een fietsongeval. Ze heeft veel letsel opgelopen, zo maakt Marion Grosjean zelf bekend op Instagram.

Grosjean verliet de Formule 1 eind 2020. Zijn laatste wapenfeit in de sport was zijn enorme vuurbalcrash in Bahrein, waar hij wonder boven wonder vanaf kwam met slechts een paar brandwonden. Sinds zijn vertrek uit de Formule 1 is hij actief in de Verenigde Staten. Hij reed in de IndyCar, waar hij nu de reservecoureur is van Prema. Daarnaast is hij fabriekscoureur van Lamborghini in het IMSA-kampioenschap.

Zware verwondingen na fietsongeval

De familie van de Franse coureur heeft nu zwaar nieuws ontvangen. Grosjeans vrouw Marion is namelijk zwaargewond bij een fietsongeval. Op Instagram deelt ze een bericht vanuit het ziekenhuis: "Klaplong, gebroken ribben, hoofdletsel, alles! Het was een fietsongeluk, maar meer kan ik je niet vertellen. Ik herinner me helemaal niets. Hoe dan ook... Bedankt voor alle berichten en steun, dat is lief! Ik hoop zo snel mogelijk naar huis te gaan. In de tussentijd heb ik een man die het met drie kinderen uitzingt. Ik moet toegeven dat het een gek verhaal is. Ik begrijp nog steeds niet wat er met me gebeurd is, of waarom ik zoveel pijn heb."

Ziekenhuis verlaten

In een andere post op Instagram deelt ze meer beelden van haar verwondingen. Het goede nieuws voor de familie Grosjean is dat ze hoogstwaarschijnlijk binnenkort het ziekenhuis mag verlaten. Grosjean trouwde in 2012 met zijn vrouw, en ze hebben samen drie kinderen. De Franse coureur heeft zijn respect voor zijn gezin nooit onder stoelen of banken gestoken, en toen hij in 2020 aan de dood ontsnapte in Bahrein gaf hij ook aan dat hij vlak na de crash aan zijn gezin dacht.