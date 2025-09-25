user icon
Waanzinnig: Haas laat Romain Grosjean F1-comeback maken

Waanzinnig: Haas laat Romain Grosjean F1-comeback maken
  Gepubliceerd op 25 sep 2025 10:46
  Door: Bob Plaizier

Het team van Haas is met opvallend nieuws naar buiten gekomen. De Amerikaanse laat morgen Romain Grosjean in actie komen tijdens een TPC-test op het circuit van Mugello. Het worden Grosjeans eerste Formule 1-meters sinds zijn angstaanjagende vuurbalcrash in de Grand Prix van Bahrein in 2020.

Grosjean reed van 2016 tot en met 2020 in de Formule 1 voor het team van Haas. Zijn F1-loopbaan kwam echter vroegtijdig ten einde tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2020. Hij raakte in de openingsronde de auto van Daniil Kvyat, waarna hij werd gelanceerd en zijn auto vol door de vangrail heen vloog. De impact was enorm, en Grosjeans auto brak in tweeën en vloog in de brand. Grosjean wist zich los te wrikken uit de cockpit, en sprong uit de vlammenzee.

Langverwachte comeback

Hij raakte gewond aan zijn handen, en werd in de laatste twee races vervangen door Pietro Fittipaldi. Daarna reed Grosjean geen meter meer in een F1-wagen, een test met Mercedes ging door de coronamaatregelen niet door.

Het team van Haas meldt vandaag dat die comeback er morgen gaat komen, Grosjean zal een TPC-test gaan afwerken op het circuit van Mugello. Hij zal gaan rijden met den VF-23 uit 2023 en zal Grosjean een helm dragen die is ontworpen door zijn kinderen. Eigenlijk zou hij deze dragen bij zijn laatste race in 2020.

Hereniging met Komatsu

Haas-teambaas Ayao Komatsu zal tijdens de TPC-test van Grosjean fungeren als race-engineer. Het is een speciaal moment voor de Japanner, want hij was in het verleden bij Lotus en Haas ook de race-engineer van Grosjean. Het wordt voor beide mannen een soort mooie afsluiting van hun gezamenlijke avontuur.

Grosjean is overigens niet de enige coureur die een TPC-test gaat afwerken voor Haas, ook voormalig IndyCar-coureur James Hinchcliffe gaat rijden voor een item van F1 TV.

Grosjean vertrok na zijn F1-loopbaan naar de Verenigde Staten waar hij ging rijden in de IndyCar. Hij werd ook fabriekscoureur voor het Hypercar-team van Lamborghini, waarmee hij actief is in het IMSA-kampioenschap.

Paulie

Posts: 4.529

Tell her, tell her, "Baby, baby, baby, baby
Baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire"
I tell her, "Baby, baby, baby, baby
Baby, baby, baby, baby, baby, I'm a...fireball"

  • 25 sep 2025 - 11:10
  • Paulie

    Posts: 4.532

    Tell her, tell her, "Baby, baby, baby, baby
    Baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire"
    I tell her, "Baby, baby, baby, baby
    Baby, baby, baby, baby, baby, I'm a...fireball"

    • 25 sep 2025 - 11:10
  • Astfgl

    Posts: 947

    Waanzinnig!

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.364

    Romain "The Human Torch" Grosjean.

  • Need5Speed

    Posts: 3.221

    Niks F1 comeback, gewoon wat rondjes rijden in een 2023 F1 wagen. Hij komt niet aan de start of zelfs maar in FP1.

    Evengoed gaaf dat hij weer even in een F1 wagen mag zitten, al is het dus een wat oudere.

  • HarryLam

    Posts: 4.880

    Als er nu eens wordt uitgelegd wat een tpc test nu weer is............

    • Paulie

      Posts: 4.532

      Een TPC-test (Testing of Previous Cars) in de Formule 1 is een privétest waarbij teams auto's van minimaal twee jaar oud mogen gebruiken, waardoor ze deze zonder de strenge regels voor huidige auto's kunnen testen


      graag gedaan.....

