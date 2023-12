Verschoor rijdt ook in 2024 in de Formule 2

Richard Verschoor rijdt ook volgend jaar weer in de Formule 2. De Nederlandse coureur maakte afgelopen seizoen een goede indruk en hij krijgt nu dus een nieuwe kans in de hoogste opstapklasse van de autosport. Verschoor gaat rijden voor het team van Trident.

Verschoor reed dit jaar in de klasse voor het team van Van Amersfoort Racing. In Nederlandse dienst won hij op de Red Bull Racing en eindigde hij als negende in het kampioenschap. In 2022 reed Verschoor ook al voor het team van Trident in de Formule 2. Hij stapt nu dus over naar het team waarvoor hij eerder ook al een race wist te winnen. Verschoor is waarschijnlijk de enige Nederlander in de Formule 2 in 2024.