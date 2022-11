Sprintrace: Verschoor tweede achter Lawson in Abu Dhabi

Red Bull-junior Liam Lawson is het laatste F2-weekend perfect begonnen met de zege in de sprintrace. Op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi versloeg de Carlin-rijder Richard Verschoor die als tweede finishte. Kampioen Felipe Drugovich werkte zich op naar P3 en maakte het podium compleet.

Samenvatting

De van pole gestarte Verschoor behoudt de leiding en ziet in zijn spiegels een heftige klapper tussen Fittipaldi en Daruvala. De ravage is zo groot dat een rode vlag wordt gezwaaid.

Na een lange onderbreking lijnen de rijders opnieuw op voor de herstart met Verschoor vooraan. Als de lichten doven blijft de Nederlander op kop met Red Bull-junior Lawson in zijn kielzog.

Verschoor kan Lawson niet van zich afschudden en blijft de hete adem voelen van de jonge Nieuw-Zeelander. Toch kan de Carlin-rijder met DRS geen vuist maken. Elke keer stuit Lawson op de achterkant van Verschoor voor het ingaan van de bocht.

In ronde 10 van de 23 zit Lawson wel dichtbij genoeg voor een aanval en verschalkt Verschoor bij bocht zes door later te remmen. De Nederlander probeert de sector met DRS daarna meteen terug te slaan, maar de aanval wordt door Lawson afgeslagen.

Verschoor geeft echter niet op en zit binnen de seconde en dus de DRS. Achter het tweetal ligt Cordeel van Van Amersfoort Racing op de loer en kan het tempo van beide koplopers volgen, maar niet meer dan dat.

Na zeventien rondes lijkt de spanning uit de wedstrijd in de strijd om eremetaal. Lawson heeft in de tussentijd een flinke buffer opgebouwd, terwijl Verschoor niet meer hoeft te vrezen voor Cordeel, die steeds meer tijd verliest door versleten banden.

Drugovich ruikt bloed vanaf P4. In ronde 21 is Cordeel het haasje en moet buigen voor de Braziliaan. De ellende voor de Belg is daarmee nog niet voorbij, want achter hem is een heel treintje die aast op verbetering van posities.

Hauger is de enige die nog weet te profiteren in de laatste ronde en wordt vierde achter Drugovich, Verschoor en Lawson.

MP Motorsport op koers

Kampioen Drugovich scoort voor MP Motorsport belangrijke punten voor het teamkampioenschap met een derde plaats na een boeiend gevecht met Hauger en Cordeel. Door deze top-drie-klassering heeft het Nederlandse team een kleine marge van zes punten op nummer twee ART Grand Prix.

Zondagochtend om 10.00 uur Nederlandse tijd valt de beslissing in de hoofdrace.