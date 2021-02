Jack Doohan voegt zich voor 2021 bij het team van Trident

Trident heeft de line-up voor het komende Formule 3-seizoen rond. Red Bull-junior Jack Doohan is vastgelegd nadat eerder al David Schumacher en Clement Novalak waren gecontracteerd. Doohan is de zoon van motorsportlegende Mick Doohan en racete vorig jaar voor HWA Racelab.

"Ik ben verguld om voor het prestigieuze en zeer competitieve team van Trident te mogen racen in 2021", begint Jack Doohan. "De test na afloop van vorig seizoen verliep positief en er heerste gelijk een goede sfeer binnen het team. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan voor Trident."

Trident-teammanager Giacomo Ricci: "We zijn extreem blij om Jack te bevestigen voor onze Formule 3 line-up voor komend seizoen. Tijdens de tests op Barcelona en Jerez in oktober 2020 heeft hij veel indruk op ons gemaakt met hoe snel hij zich aan zijn nieuwe omgeving aanpaste en met zijn competitiviteit."

"We zijn trots om met hem samen te mogen werken. Jack bezit passie voor autosport en vastberadenheid om zijn doelen te verwezenlijken. Als we het samen over racen hebben, beginnen zijn ogen helemaal te glinsteren!"