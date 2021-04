Officieel: Bent Viscaal mag het seizoen afmaken voor Trident

De deal van Bent Viscaal met Trident voor één raceweekend is omgezet in een overeenkomst voor het volledige Formule 2-seizoen 2021. Dat heeft de Italiaanse renstal bekendgemaakt. Viscaal debuteerde in Bahrein namens Trident in het voorportaal van de Formule 1. Op het circuit van Sakhir eindigde de 21-jarige Nederlander als dertiende, twaalfde en zeventiende.

De Formule 2 verrichte eind vorige week nog een test op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona. Op twee van de drie testdagen nestelde Viscaal zich daar in de top tien. De opstapklasse vervolgt zijn seizoen eind volgende maand pas, in het voorprogramma van de Grand Prix van Monaco.

Viscaal zal daar dus sowieso bij zijn. "Ik ben heel blij dat ik het seizoen af mag maken bij Trident. Het wordt een ongelofelijke uitdaging. Ik kijk ernaar uit om daar samen met dit geweldige team mijn tanden in te zetten. We hebben al veel progressie geboekt en ik kan niet wachten om ons ware potentieel tentoon te spreiden en te laten zien waartoe we in staat zijn. Het is een avontuur waar ik me op verheug!"

Trident-teammanager Giacomo Ricci voegt toe: "Trident Motorsport is verguld om aan te kunnen kondigen dat Bent Viscaal ook de resterende zeven rondes van het huidige Formule 2-seizoen voor ons in actie zal komen. In zijn debuutweekend in Bahrein is hij snel opgenomen door het team en heeft hij het klappen van de zweep in deze serie leren kennen, waardoor hij ook steeds competitiever werd. Ik weet zeker dat we samen puik werk zullen leveren en mooie resultaten gaan behalen."