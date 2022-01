Trident Motorsport contracteert Calan Williams voor 2022

Het team van Trident heeft een eerste naam uit de Formule 2 line-up voor komend seizoen bekendgemaakt. Calan Williams heeft een van de stoeltjes bij de Italiaanse renstal bemachtigd. De 21-jarige Australiër was vorig jaar namens Jenzer actief in de Formule 3. Hij finishte één keer op het podium en legde in het kampioenschap beslag op de negentiende plaats.

Williams: "Ik ben extreem trots dat een ongelooflijk competitief en professioneel team als Trident Motorsport me de kans geeft. Ik heb de voorbije maanden, bijvoorbeeld bij de test na het seizoen in Abu Dhabi, al goed samengewerkt met het personeel. Dit is een unieke mogelijkheid voor mij en ik ga 100 procent geven om mijn potentieel te benutten en mijn kwaliteiten te bewijzen."

Trident-manager Giacomo Ricci voegt toe: "Het doet ons deugd om Calan in onze line-up op te nemen. Hij deed het goed bij de test op Yas Marina Circuit. Hij paste zich snel aan de auto aan en zette competitieve tijden neer. Onze technische staf was zeer onder de indruk van zijn performance, maar ook met zijn werkethiek en toewijding heeft hij onze harten veroverd."

Het afgelopen seizoen reden Bent Viscaal en Marino Sato voor Trident in de Formule 2.