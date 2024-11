Richard Verschoor maakt per direct de overstap van Trident naar MP Motorsport. De 23-jarige zal daardoor de laatste twee raceweekenden van het Formule 2-seizoen afwerken bij het Nederlandse team, waarvoor hij volgend jaar ook in de Formule 2 zal gaan racen. In een exclusief interview met GPToday.net verklaart hij zijn keuze, en gaat hij dieper in op zijn doelen, de rol van zijn partners en de interesse vanuit de IndyCar Series.

Afgelopen zaterdag kondigde Formule 2-coureur Richard Verschoor aan dat hij per direct de overstap maakt van het team van Trident naar MP Motorsport, waar hij de naar de Indy NXT vertrekkende Dennis Hauger zal gaan vervangen. De 23-jarige man uit Benschop keert daardoor terug bij het Nederlandse team, waarmee hij in meerdere raceklassen succes wist te boeken. Hij won met het Nederlandse team in 2016 het F4-kampioenschap en schreef in 2019 in de F3 de befaamde Grand Prix van Macau in een MP Motorsport-bolide op zijn naam. Bovendien liet MP Motorsport hem in 2021 ook al zijn F2-debuut maken, maar hij kon dat seizoen niet afmaken, omdat hij niet genoeg sponsorgeld mee kon brengen voor de laatste races van het jaar.

Verschoor krijgt nu dus een nieuwe kans bij het F2-team, waarvoor hij eind november in Qatar en begin december in Abu Dhabi al zal gaan racen. De keuze om nog voor het einde van het seizoen te switchen van team, heeft volgens de huidige nummer tien van het F2-kampioenschap vooral te maken met zijn situatie bij het team van Trident. “Het is gewoon niet het seizoen geworden waarop we hadden gehoopt”, erkent Verschoor in een exclusief interview met GPToday.net. “Er is zoveel gebeurd. En natuurlijk hebben we hartstikke mooie momenten gehad. Maar er zijn ook heel veel momenten geweest waarop het nog drie keer zo hard naar beneden kelderde. En daar krijg je mentaal gezien wel klappen van.”

De Nederlander doelt hierbij op de meerdere overwinningen die hij dit seizoen is misgelopen door een diskwalificatie. De voormalig F4-kampioen won dit jaar al drie races met Trident in de opstapklasse, maar hij mocht alleen zijn overwinning in de hoofdrace in Bakoe behouden. Zijn sprintraces in Hongarije en Saoedi-Arabië raakte hij namelijk kwijt, vanwege een te ver afgesleten plank en een illegale instelling van zijn gaspedaal. Dit nam hij zijn team erg kwalijk. “Ik hoefde op een gegeven moment ook geen sorry meer te horen”, geeft de 23-jarige aan. “Daardoor ging het binnen het team toch iets meer wringen. Ik moet zeggen, ik heb een hele goede relatie met iedereen hoor. Alleen, je gaat uiteindelijk voor het kampioenschap. En als zij niet kunnen geven wat jij graag wil, omdat het niet op een hoog genoeg niveau is, dan komt er op een gegeven moment een beetje wrijving. Dus ik denk dat het helemaal niet erg is dat we nu uit elkaar zijn.” Verschoor kan dus prima leven met zijn vroegtijdige vertrek, maar kijkt Trident er ook zo naar? “Ja, het was een gezamenlijke beslissing”, antwoordt de viervoudig F2-racewinnaar. “Het zat er ook aan te komen. Maar goed, ik ben hartstikke blij dat MP [Motorsport, red.] interesse had.”

Voorbereiding op 2025

De situatie bij Trident was echter niet de enige reden voor zijn vroegtijdige overstap. “Doordat het seizoen bijna tot een einde komt en we toch nergens meer voor vechten, dacht ik: ‘Wat heeft het nog voor zin om door te gaan? Dus als je dan toch al weet dat je voor een ander team gaat rijden, en er een kans is om eerder aan de slag te gaan bij MP [Motorsport, red.], dan pak je natuurlijk die kans. Dat is ook alleen maar voordelig voor 2025”, legt Verschoor uit, die ook volgend jaar in de F2 te bewonderen zal zijn bij MP Motorsport. Zijn doel is duidelijk: “We willen voor de titel gaan.” Dat zit er dit jaar echter niet in voor het Nederlandse team, dat met twee raceweekenden te gaan derde staat in het kampioenschap voor de teams. Bovendien maakt er geen enkele MP Motorsport-coureur dit jaar kans op de F2-titel. Waarom denkt Verschoor dan dat hij volgend jaar wel voor de titel kan gaan met MP Motorsport? Wat ziet hij in het team dat hem zoveel vertrouwen geeft?

“Toen Colapinto wegging [naar Williams in de Formule 1, red.], stond hij zesde [in het kampioenschap, red.]. Het was natuurlijk ook zijn eerste seizoen. Hauger heeft natuurlijk ook wel wat dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld in Melbourne. Hij lag toen eerste, en ging er zelf af. Ze hebben dit jaar dus echt wel wat tegenvallers gehad”, legt de man uit Benschop uit. “Maar het belangrijkste is dat ze een hele stabiele organisatie hebben, waar ik echt op kan bouwen. Ik denk dat er bepaalde engineers zitten die mij echt kunnen pushen. Die ook echt verstand van zaken hebben. Ik heb er gewoon een heel goed gevoel bij. Je moet ergens in geloven. Ze hebben het in 2021, nee, 2022 al laten zien dat ze kampioen bij de teams en de coureurs kunnen worden, en dat willen we nu nog een keer. Zij hebben ook al ervaring met het winnen van een kampioenschap met Drugovich [in 2022, red.] en kunnen mij dan ook helpen op dat gebied.”

De Nederlander gaat zijn vijfde jaar in de F2 in. Normaal gesproken rijden coureurs niet zo lang in de opstapklasse richting de Formule 1, maar Verschoor is daarop een uitzondering. Dat heeft onder andere met zijn grote droom te maken. “Ik wil ooit Formule 2-kampioen worden”, verklaart de 23-jarige. “Dat is nog steeds mijn droom. Ik droom er oprecht over. Dat lijkt me echt het beste wat er is, omdat je dan laat zien dat je gewoon bij de top hoort. Dus ik hoop dat het allemaal realiteit wordt.” Het zal wel echt dit jaar moeten gebeuren, want de kans dat er nog een zesde jaar in F2 komt, is niet groot. “Ik durf wel te stellen dat dit mijn laatste jaar in F2 is. Ik denk dat het na vijf seizoenen wel mooi is geweest.”

“Ik ben blij dat ik überhaupt kan racen”

Wat Verschoor daarna gaat doen, is nog allesbehalve zeker. Hij heeft zelf al uitgesproken dat de IndyCar en het World Endurance Championship twee raceklassen zijn die hem erg aanspreken, maar alles hangt af van zijn budget. De Nederlander heeft van huis uit geen cent om in zijn autosportcarrière te steken, waardoor hij volledig afhankelijk is van zijn partners. “Dat [het budget, red.] is 100% een factor waar ik rekening mee moet houden”, stelt Verschoor. “Ik ben niks zonder mijn partners. Ik heb nu rond de 25 tot 28 partners, en als ik hun niet heb, dan race ik gewoon niet. Daarom vind ik het soms ook wel jammer dat mensen zeggen: ‘Waarom zit je vijf jaar in de Formule 2?’ Ik ben blij dat ik überhaupt kan racen. Dan mag ik ook nog in de Formule 2 racen. Hoe gaaf is dat?”

Interesse vanuit IndyCar

Zijn partners en beschikbare budget hebben dan ook een enorme invloed gehad op zijn beslissing om ook in 2025 weer in de Formule 2 te gaan racen, al had de voormalig winnaar van de F3-race in Macau ook graag in de IndyCar geracet, maar dat zat er helaas niet in. “Ja, het is gewoon lastiger om bepaalde bedrijven mee te nemen naar Amerika. Dat is gewoon een feit”, vertelt Verschoor, die partners heeft die in Europa en Nederland gevestigd zijn. “Ik kan mijn partners nu heel makkelijk meenemen naar races. Dat geeft ook wel een beetje het gevoel van verbinding. Ze kunnen heel makkelijk naar Spa of naar Hongarije komen. Dat is veel makkelijker dan Amerika. Ik kan bovendien veel makkelijker in Nederland evenementen organiseren om echt de samenwerking te activeren. Op die manier kan ik ook echt wat voor hen terugdoen.”

“Maar ik zou wel graag willen racen in de IndyCar, want het is echt old-school. Dat zie je niet alleen in de manier van racen – met bijvoorbeeld het wheelbangen, geen bandenwarmers - maar ook bij de pitstops waarbij er nog getankt wordt enzo. Dat is old-school racen waarmee ik ben opgegroeid. Dat vind ik gewoon gaaf”, vervolgt de MP Motorsport-coureur, die wel degelijk gesprekken heeft gevoerd met IndyCar-teams, en ook dicht bij een test was. “Ik heb voornamelijk met twee teams gesproken. Eén gesprek was wel redelijk concreet. Ik was in oktober ook bijna naar Amerika gevlogen om een test met dat team te doen, maar de garantie op een zitje was niet dusdanig hoog. Alleen, het is niet dat je daar zomaar even gratis kan instappen, dus dat hielp ook niet mee”, doelt Verschoor op zijn beschikbare budget.

Geen manager

Dat was echter niet het enige probleem waar de Nederlander mee te maken had. Het IndyCar-seizoen 2024 werd namelijk al op 15 september 2024 afgesloten op de Nashville Superspeedway, terwijl de Europese formuleklassen nog gewoon bezig waren aan hun seizoen. Dit was een groot nadeel voor Verschoor, die geen manager heeft. “Ja, en als je dan een goede manager hebt, dan kan die daar lekker mee aan de slag. Maar ik doe alles natuurlijk zelf, omdat ik gewoon mijn eigen zaakjes wil regelen”, legt de huidige nummer tien in het F2-kampioenschap uit. “Dus ik moet zelf de hort op en alles regelen voor mijn carrière. Daarom is het voor mij moeilijker om alles te combineren wanneer ik midden in mijn seizoen zit. Maar dit is wel de periode dat de contracten voor volgend jaar worden getekend, ook in Amerika.”

“Formule 1 is nog altijd het doel”

Ook in de Formule 1 zijn de contracten inmiddels bijna allemaal getekend. Als we naar de grid voor volgend jaar kijken, zien we dat vier nieuwe talenten voor 2025 een zitje hebben bemachtigd in de koningsklasse: Oliver Bearman (Haas), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber) en Jack Doohan (Alpine). Daarnaast mocht Colapinto dit seizoen al races rijden voor het team van Williams, waardoor hij momenteel veel interesse van Formule 1-teams geniet.

Al deze talenten hebben het in de afgelopen jaren opgenomen tegen Verschoor, maar hij heeft de overstap nog steeds niet mogen maken. Het lijkt erop dat de man uit Benschop vooral naar andere raceklassen zal moeten kijken zoals het WEC en de IndyCar Series. Is de Formule 1 nog wel zijn doel of heeft hij zijn doel inmiddels bijgesteld? “Ik droom niet per se over de Formule 1, maar dat is natuurlijk nog wel hét doel. Die kans is mogelijk heel erg klein, maar ik ga er nog wel voor. Al is er maar 1% kans, dan ga ik er vol voor. Ik heb maar 1% nodig.”