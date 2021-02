David Schumacher bemachtigt stoeltje bij Trident voor 2021

David Schumacher heeft voor het Formule 3-seizoen 2021 onderdak gevonden bij het team van Trident Racing. De zoon van oud Formule 1-coureur Ralf Schumacher staat aan de vooravond van zijn tweede volledige seizoen in de opstapklasse. In 2020 wist hij namens Charouz en Carlin geen punten te scoren.

Daar zal hij komend seizoen verandering in willen brengen. "Ik ben verguld om bij Trident te mogen racen en ik schat onze kansen hoog in", begint de 19-jarige David Schumacher. "Het team levert uitmuntend werk en de auto voelde perfect aan tijdens de tests op Barcelona en Jerez. Ik kijk uit naar het komende seizoen. Ik merk dat dit team zeer gepassioneerd is over wat ze doen en ik heb een goed gevoel over de aanstaande jaargang."

Namens Trident vult teammanager Giacomo Ricci aan: "David heeft enorm veel potentie. Hij heeft meer in zijn mars dan hij tot nu toe heeft laten zien en bezit alle karaktereigenschappen om opzienbarende resultaten te behalen. Tijdens de tests na het seizoen 2020 heeft hij verschillende teams met elkaar kunnen vergelijken en we zijn trots dat hij voor Trident heeft gekozen."