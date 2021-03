Drugovich trapt af met snelste tijd in Bahrein, Viscaal in top tien

In de schaduw van de Formule 1 vindt dit weekend ook de start van het nieuwe Formule 2-seizoen plaats in Bahrein. De eerste vrije training is inmiddels reeds verreden. Felipe Drugovich van UNI-Virtuosi noteerde met een 1:45.340 de snelste tijd op het circuit van Sakhir.

De Braziliaan was daarmee bijna anderhalf tiende sneller dan de als tweede geklasseerde Dan Ticktum, die een 1:45.481 realiseerde. Liam Lawson completeerde de top drie met een 1:45.628. Ferrari-talenten Marcus Armstrong en Robert Shwartzman hijgden de Red Bull-protegé in de nek.

Wat de Nederlanders betreft kwam Bent Viscaal goed voor de dag. De coureur van Trident verzekerde zich met een 1:45.838 van een plekje in de top tien, namelijk P9. Richard Verschoor, die net als Viscaal debuteert in de Formule 2, moest namens MP Motorsport genoegen nemen met de vijftiende plaats na een 1:46.237 als persoonlijk beste tijd.