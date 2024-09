Trident presenteert eerste F3-coureur voor 2025

Het Formule 3-seizoen is net voorbij, maar de eerste coureur voor de komende jaargang is alweer aangekondigd. Het team van Trident heeft aangekondigd dat Charlie Wurz in 2025 voor hen gaat rijden. Voor de zoon van Alexander Wurz wordt het zijn tweede seizoen in de opstapklasse.

Wurz reed dit jaar in de Formule 3 voor het team van Jenzer Motorsport. Het was geen groot succes en hij pakte slechts tien WK-punten, dit was goed voor de 22ste plek in het kampioenschap. Trident heeft besloten om de Oostenrijker een tweede seizoen in de klasse te gunnen. Hij zal zijn eerste meters gaan maken voor het team tijdens de post season test, zo geeft Trident-manager Giacomo Ricci aan in het persbericht van de Formule 3. Trident is één van de topteams in de klasse en won dit jaar de titel met Leonardo Fornaroli.