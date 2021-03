Bent Viscaal debuteert namens Trident Motorsport in F2

De Formule 2-grid bevat bij de start van het seizoen 2021 een Nederlander. De 21-jarige Bent Viscaal heeft voor het openingsweekend in Bahrein, in het voorprogramma van de Formule 1 later deze maand, getekend bij Trident Motorsport. De Italiaanse renstal maakte tevens bekend ook dit jaar gebruik te maken van de diensten van Marino Sato.

Viscaal was vorig jaar namens MP Motorsport actief in de Formule 3. Daarin wist hij één keer te winnen en verzamelde hij veertig punten op weg naar een dertiende plek in de eindstand. Sato was in de Formule 2 goed voor één puntje in 2020, wat hem een 22ste plaats in het kampioenschap opleverde.

"Ik kan niet wachten om mijn Formule 2-debuut te maken namens Trident Motorsport", begint Viscaal. "Ik ben van de partij bij de collectieve test over een paar weken en daar verheug ik me enorm op. We hebben ons goed voorbereid. Ik ben al langer op de hoogte van de waarde van Trident Motorsport en eindelijk slaan we de handen ineen. Ik weet zeker dat we mooie resultaten zullen behalen samen."

Trident-teambaas Giacomo Ricci: "Het doet ons deugd om bekend te maken dat Bent in Bahrein in de Formule 2 debuteert bij Trident. Hij testte in december voor ons en we zijn al langer bekend met zijn vaardigheden en snelheid. We weten nog goed hoe hij vorig jaar op Silverstone de zege van onze coureur Lirim Zendeli afsnoepte. We zijn ervan overtuigd dat we samen mooie dingen gaan laten zien."