Hauger profiteert van misstap Vips en wint in Bakoe

Red Bull-junior Dennis Hauger heeft in Bakoe de hoofdrace met gigantisch veel incidenten op zijn naam geschreven. De Noor profiteerde van een late crash van Juri Vips die bijna de gehele wedstrijd controleerde. Kampioenschapsleider Felipe Drugovich bleef ook uit alle chaos en deed met een derde plek goede zaken voor het F2-kampioenschap. De Braziliaan finishte achter nummer twee Logan Sargeant. Richard Verschoor maakte in de wedstrijd een geweldige comeback en scoorde een knappe vijfde plaats.

De hoofdrace begint direct met de stilstaande auto van Frederik Vesti, de winnaar van de sprintrace. Alle bolides achter hem kunnen hem ontwijken. De wagen Vesti wordt geduwd door zijn pitcrew naar de pits. De monteurs herstarten de motor en Vesti gaat van achteren de wedstrijd hervangen.

Aan het front houdt polesitter Juri Vips aan de leiding met in zijn kielzog Liam Lawson. F3-kampioen Dennis Hauger verliest de derde plek aan Marcus Armstrong

Verderop knalt Amaury Cordeel over de achterband van Olli Caldwell. Beiden haken in elkaar en staan geparkeerd. De stilstaande auto's zorgen voor de eerste neutralisatie. Het incident wordt na afloop beoordeeld door de stewards.

Bij aanvang van ronde 5 van 29 zwaait opnieuw de groene vlag en Vips pakt een aparte weg door over de doorgetrokken pitlijn te rijden voor het breken van de slipstream. Vips blijft aan kop en aan de slagvolgorde verandert weinig.

Vanaf ronde acht zet Armstrong de aanval in op Lawson voor P2. Hauger zit op het vinkentouw op van het gevecht te profiteren. Vooralsnog kan Lawson de aanvallen pareren.

In ronde negen begint de pitstopdans. Onder andere Lawson, Hauger en Verschoor naar binnen en ruilden het rode rubber om voor een hardere variant. Bij de bandenwissel van Lawson gaat niet soepel en verliest belangrijke secondes. Verschoor tuimelt door een onverklaarbare reden naar achteren.

Kampioenschapsleider Felipe Drugovich besluit een ronde later naar binnen te duiken en mengt zich na zijn stop in het gevecht om de voorste posities. De Braziliaan sluit achter Hauger aan en komt voor Jehan Daruvala en Lawson Armstrong neemt door een latere stop als Vips de leiding over in de wedstrijd.

Lang niet geniet Armstrong niet van zijn veroverde koppositie, want Vips scheurt de Amerikaan bij de eerste mogelijkheid op het zeer lange rechte stuk er meteen voorbij.

Plots hangt et dubbel geel in bocht drie. Roy Nissany en Cem Bolukbasi komen met elkaar in aanraking in een duel om positie. Nissany probeert Bolukbasi aan de buitenkant in te halen, maar zijn opponent houdt de poort stijf dicht. Beiden schieten in de vangrail en dat zorgt voor veel ravage. De wedstrijdleiding stuurt voor de tweede keer de Safety Car de baan op.

Calan Williams heeft voorlopig de leiding in handen, maar moet nog naar binnen. Bij de groene vlag gaat het achter hem bijna mis en beide Hi-Tech-wagens Armstrong en Vips knallen bijna op elkaar. Verschoor kan de malaise ontwijken en maakt een come back naar P11. Nummer twee in de stand Theo Pourchaire en Lawson hebben ook schade aan overgehouden aan de hectische herstart en moeten naar binnen. Verschoor schuift hierdoor in de punten naar P9. Door de troep op de baan, schakelt de wedstrijdleiding de Virtual Safety Car in.

In ronde 17 gaat het veld weer los. Williams voelt de hete adem van Vips en maakt zich breed. Williams verdedigt de binnenkant, maar vergaloppeert zich op zijn versleten banden en geeft de leiding hiermee cadeau aan Vips.

Door de vele onderbrekingen start de wedstrijdleiding een tijdklok met nog 15 minuten racen. Verschoor is ondertussen opgeschoven naar de achtste positie en jaagt op Enzo Fittipaldi voor P7.

De wedstrijdleiding heeft het in de slotfase druk om alle incidenten te beoordelen. Het eerste slachtoffer is Jack Doohan, rijdend op P6. De Australiër krijgt vijf seconden tijdstraf voor het veroorzaken van een lekke band bij Lawson. De tijdstraf is goed nieuws voor Verschoor, die na het inhalen van Fittipaldi, vlak achter Doohan rijdt.

Met zes en een halve minuut nog voor de boeg, eindigt de race van koploper Vips drastisch bij het smalle gedeelte naast het kasteel. De Red Bull-junior raakt met zijn linkervoorwiel de muur en knalt de barrière in. De Est ziet de kans op de overwinning als sneeuw voor de zon verdwijnen en kan dat absoluut niet gebruiken met oog op een F1-zitje bij Red Bull. De klapper in de barrière zorgt voor veel puinhoop en voor de derde keer deze zondagochtend komt de Safety Car naar buiten.

Hauger, een andere Red Bull-junior, neemt door de klapper van Vips P1 over. Logan Sargeant, Drugovich, Daruvala en Verschoor profiteren net als Hauger van alle incidenten. Voor Drugovich is deze derde plek een perfect resultaat met het oog op het kampioenschap. Verschoor pakt na een knappe inhaalslag een vijfde plaats.