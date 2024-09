Christian Mansell krijgt promotie en maakt F2-debuut in Bakoe

Het startveld in de Formule 2 zal er aankomend weekend in Bakoe anders uitzien dan in Monza. Nederlander Richard Verschoor krijgt bij het team van Trident namelijk een nieuwe teamgenoot. Formule 3-coureur Christian Mansell mag zich gaan opmaken voor een debuut in de Formule 2.

Mansell, geen familie van Nigel Mansell, kende dit jaar een goed seizoen in de Formule 3. Namens ART Grand Prix reed hij meerdere goede races en eindigde hij als vijfde in het kampioenschap. Het Formule 3-seizoen kwam in Monza ten einde, maar Mansell hoeft niet lang stil te zitten. De Australiër is door het team van Trident aangewezen als de vervanger van Roman Stanek. Trident meldt in het persbericht niet wat de reden is van het vertrek van Stanek.

Bij Trident wordt Mansell de teamgenoot van Nederlander Richard Verschoor. Mansell mag zich in de komende maanden laten zien, want hij mag het seizoen bij Trident gaan afmaken. Hij is zeker niet de enige nieuwe naam die dit weekend debuteert in de Formule 2. In Bakoe Mansell namelijk zijn Formule 3-rivaal Gabriele Mini tegen. De Italiaan vervangt bij het team van Prema de Brit Oliver Bearman. Bearman moet dit weekend invallen in de Formule 1 bij het team van Haas.