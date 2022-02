Verschoor ook in 2022 actief in de Formule 2

Aankomend seizoen zullen de Nederlandse racefans ook kunnen genieten van een landgenoot in het voorprogramma van de Formule 1. Op de valreep is er namelijk toch nog een Nederlander toegevoegd aan het startveld van de hoogste opstapklasse, de Formule 2. Richard Verschoor heeft namelijk onderdak gevonden in de klasse.

Vorig seizoen maakte Verschoor zijn debuut in de Formule 2. Hij ging racen voor het Nederlandse team van MP Motorsport en dat ging niet onverdienstelijk. Hij won de tweede sprintrace in Silverstone en presteerde verder zeer aardig. Toch kwam er een kink in de kabel en werd hij tegen het einde van het seizoen aan de kant geschoven ten koste van Jack Doohan. Verschoor kon het seizoen uiteindelijk toch afmaken bij Charouz.

Aankomend seizoen zal hij gaan racen voor het team van Trident. Hij pakt hiermee het laatste vacante zitje in de hoogste opleidingsklasse. Bij het team zal hij een duo gaan vormen met debutant Calan Williams. Naast Verschoor zijn er ook tweede Nederlandse teams actief in de klasse. MP Motorsport staat al jaren aan de start en zal dat dit jaar doen met Felipe Drugovich en Clement Novalak. Daarnaast debuteert Van Amersfoort Racing in de klasse, Jake Hughes en Amaury Cordeel zijn hier de coureurs.