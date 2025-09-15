Groot Nederlands talent maakt Formule 2-debuut in Bakoe

De Nederlandse coureur Laurens van Hoepen maakt aankomend weekend zijn debuut in de Formule 2. Van Hoepen reed dit jaar in de Formule 3, en zet nu een stapje hogerop. Hij gaat in Azerbeidzjan rijden voor het team van Trident.

Van Hoepen reed dit jaar zijn tweede seizoen in de Formule 3. In 2024 maakte hij zijn debuut voor het team van ART Grand Prix, en eindigde hij op de dertiende plaats in het kampioenschap met 58 punten. De man uit Wassenaar behield voor dit seizoen zijn zitje bij ART Grand Prix, en eindigde in Monaco en Monza op het podium. Hij sloot het seizoen af op de twaalfde plaats met 60 punten.

Nieuwe line-up

Nu krijgt hij dus promotie, en zal hij in Azerbeidzjan gaan rijden voor het team van Trident. De Italiaanse renstal nam afgelopen week afscheid van coureur Sami Meguetounif en Max Esterson. Daags voor het raceweekend in Bakoe hebben ze nu hun nieuwe line-up gepresenteerd. Naast Van Hoepen zal ook het Noorse McLaren-talent Martinius Stenshorne voor Trident gaan rijden.

Waardevolle ervaring

Van Hoepen en Stenshorne zijn vooralsnog alleen gepresenteerd voor het raceweekend in Bakoe. De Nederlander heeft er in ieder geval heel erg veel zin in: "Ik kijk ernaar uit om mijn Formule 2-debuut te gaan maken met het team van Trident. Het is een fantastische kans om een stap te zetten naar de volgende categorie op zo'n technisch en spectaculair circuit zoals Bakoe. Het wordt een waardevolle ervaring waar ik op kan voortbouwen voor de toekomst."

Verschoor

Door de komst van Van Hoepen staan er aankomend weekend twee Nederlanders op de F2-grid. Richard Verschoor hoopt immers nog altijd een gooi te kunnen doen naar de titel in de hoogste opstapklasse. De coureur van MP Motorsport staat op de derde plaats in het kampioenschap, maar heeft wel een flinke achterstand op kampioenschapsaanvoerder Leonardo Fornaroli.