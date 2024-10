Ook FRECA-kampioen Camara tekent F3-contract voor 2025

Het Formule 3-veld voor 2025 begint vorm te krijgen. Deze week werden er al veel opvallende coureurs aangekondigd. Vandaag is een belangrijke dag voor de Ferrari-talenten, want ook Rafael Camara is aangekondigd voor het aankomende Formule 3-seizoen.

Camara maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van Ferrari. De Braziliaan werd dit jaar de kampioen in het FRECA-kampioenschap en de verwachtingen van hem zijn hoog. Vandaag is hij aangekondigd door het team van Trident voor het aankomende Formule 3-seizoen. Het Italiaanse team heeft daarmee als eerste hun line-up voor 2025 rondgemaakt. Camara wordt de teamgenoot van Charlie Wurz en Noah Stromsted. Eerder vandaag werd ook het Finse Ferrari-talent Tuukka Taponen gepresenteerd als Formule 3-coureur voor volgend jaar.

DRIVER ANNOUNCEMENT 馃毃

Rafael Camara is ready to join the Team! 馃敱

We are thrilled to announce that Rafael will be joining us for the 2025 @Formula3 championship. Welcome to the Team!馃挋 #Trident #TridentTeam #TridentMotorsport #f3 pic.twitter.com/B9JW0h0Nac