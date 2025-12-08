user icon
icon

Van Hoepen tekent F2-contract voor 2026

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Van Hoepen tekent F2-contract voor 2026

De Nederlandse coureur Laurens van Hoepen zal volgend jaar actief zijn in de Formule 2. Van Hoepen debuteerde in Qatar al in de hoogste opstapklasse van de autosport, maar mag zich nu gaan voorbereiden op zijn eerste volledige seizoen. Hij heeft een contract getekend bij Trident.

In de Formule 2 werd de Nederlandse eer in de afgelopen jaren hoog gehouden door Richard Verschoor. Hij wist dit jaar de titel niet te veroveren, en tekende een contract bij het team van McLaren waar hij onderdeel gaat uitmaken van het talentenprogramma. Met het wegvallen van Verschoor, leek er geen Nederlander op de grid te staan in 2026.

Debuut in Bakoe

Dat is dus niet het geval, want met Van Hoepen meldt zich het volgende aanstormende Nederlandse talent. Hij debuteerde vorig jaar in de Formule 3 bij ART, en reed ook dit jaar in die klasse. Hij sloot het seizoen af op de twaalfde plaats met zestig punten, en verdiende promotie naar de Formule 2. In Azerbeidzjan, Qatar en Abu Dhabi reed hij voor Trident als vervanger van Sami Meguetounif.

Grote stap

De veertiende plaats in de sprintrace in Abu Dhabi was zijn beste resultaat tot nu toe, en bij Trident hebben ze veel vertrouwen in hem. Van Hoepen mag zich gaan voorbereiden op zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2, en het is nog niet duidelijk wie zijn teamgenoot wordt bij de Italiaanse renstal.

Een intense uitdaging

Van Hoepen is trots op deze kans, zo laat hij weten aan de site van de Formule 2: "Ik heb er zin in om volgend jaar in de Formule 2 te gaan rijden voor Trident. De ervaring die ik in de drie raceweekenden die ik heb afgewerkt, heb opgedaan is heel erg behulpzaam geweest. Samen met de technische staf hebben we progressie geboekt die fundamenteel is voor volgend jaar. Er ligt een intens en een uitdagend seizoen voor ons."

Cicero

Posts: 1.610

Is nu niet echt een supertalent lijkt me zo. Veldvulling?

  • 1
  • 8 dec 2025 - 13:32
F1 Nieuws Trident

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Cicero

    Posts: 1.610

    Is nu niet echt een supertalent lijkt me zo. Veldvulling?

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 13:32
  • koppie toe

    Posts: 4.993

    Hopelijk meer talent dan Verschoor, leuke kerel maar alles duurde te lang.

    Zijn debut van de laatste paar races liet hij zien een goede starter te zijn om vervolgens de gewonnen plekken weer te verliezen.
    Dat geeft niet daar ben je rookie voor in een ervaren veld.
    Hoop dat we van hem mogen genieten.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 13:35
    • Ferdi12

      Posts: 806

      Hij heeft niet meer talent dan Verschoor, eerder minder. Richard is een degelijke coureur, kaliber de Vries. In de hyperklasse van Le Mans zeer bruikbaar.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 14:12
  • Snorremans

    Posts: 151

    Toch leuk voor die jongen!!

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 13:50
  • Beamer

    Posts: 1.856

    Als je 12e wordt in het F3 kampioenschap, dan moge het duidelijk zijn op basis waarvan hij zijn F2 stoeltje heeft weten te bemachtigen.....

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 13:56
  • AUDI_F1

    Posts: 3.452

    Beter 1 Nederlander bij de F2 dan geen. Ik ga hem in elk geval volgen.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 14:03

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Trident
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×