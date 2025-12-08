De Nederlandse coureur Laurens van Hoepen zal volgend jaar actief zijn in de Formule 2. Van Hoepen debuteerde in Qatar al in de hoogste opstapklasse van de autosport, maar mag zich nu gaan voorbereiden op zijn eerste volledige seizoen. Hij heeft een contract getekend bij Trident.

In de Formule 2 werd de Nederlandse eer in de afgelopen jaren hoog gehouden door Richard Verschoor. Hij wist dit jaar de titel niet te veroveren, en tekende een contract bij het team van McLaren waar hij onderdeel gaat uitmaken van het talentenprogramma. Met het wegvallen van Verschoor, leek er geen Nederlander op de grid te staan in 2026.

Debuut in Bakoe

Dat is dus niet het geval, want met Van Hoepen meldt zich het volgende aanstormende Nederlandse talent. Hij debuteerde vorig jaar in de Formule 3 bij ART, en reed ook dit jaar in die klasse. Hij sloot het seizoen af op de twaalfde plaats met zestig punten, en verdiende promotie naar de Formule 2. In Azerbeidzjan, Qatar en Abu Dhabi reed hij voor Trident als vervanger van Sami Meguetounif.

Grote stap

De veertiende plaats in de sprintrace in Abu Dhabi was zijn beste resultaat tot nu toe, en bij Trident hebben ze veel vertrouwen in hem. Van Hoepen mag zich gaan voorbereiden op zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2, en het is nog niet duidelijk wie zijn teamgenoot wordt bij de Italiaanse renstal.

Een intense uitdaging

Van Hoepen is trots op deze kans, zo laat hij weten aan de site van de Formule 2: "Ik heb er zin in om volgend jaar in de Formule 2 te gaan rijden voor Trident. De ervaring die ik in de drie raceweekenden die ik heb afgewerkt, heb opgedaan is heel erg behulpzaam geweest. Samen met de technische staf hebben we progressie geboekt die fundamenteel is voor volgend jaar. Er ligt een intens en een uitdagend seizoen voor ons."