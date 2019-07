Financiële problemen doen ook Boschung van F2-grid verdwijnen

De Formule 2-carrière van Ralph Boschung lijkt er in ieder geval voorlopig op te zitten. De coureur van Trident kondigde op zijn Instagram-pagina aan dat hij niet meer door kan gaan in de Formule 2.

Boschung is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 2. Hij debuteerde in 2017 in de klasse bij Campos Racing, voordat hij in 2018 de stap zette naar MP Motorsport. In zijn eerste twee seizoenen pakte Boschung respectievelijk 11 en 17 punten. Dit seizoen komt de Zwitser uit voor Trident en daar heeft hij ook nog geen enorme successen behaald, want na tien races staat de teller op 3 punten.

Financiële toestand reden achter vertrek Boschung

Daar lijkt het mogelijk ook bij te blijven, want op Instagram kondigde Boschung dus aan dat zijn Formule 2-carrière er voorlopig op zit. Daarbij laat hij doorschemeren dat geld in dit geval de doorslaggevende factor geweest is. "Helaas is deze dag gekomen. Ik ben zo lang blijven vechten, maar ik zal niet verder gaan in de Formule 2. Het is jammer dat geld de leidende factor is in deze sport, maar verwacht dat ik hard terug zal vechten."

Per wanneer Boschung uit de Formule 2 vertrekt, is nog niet helemaal duidelijk. De Zwitser staat voor komend weekend gewoon op de inschrijflijst van de FIA in Oostenrijk, maar mogelijk dat Trident daarna dus op zoek moet naar een nieuwe coureur. Wel werd duidelijk dat Arjun Maini in Oostenrijk terugkeert in de F2 als vervanger van Dorian Boccolacci, terwijl Patricio O'Ward zal debuteren namens MP Motorsport.