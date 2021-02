Clement Novalak verruilt Carlin voor Trident voor 2021

Clement Novalak heeft een nieuw team gevonden voor het komende Formule 3-seizoen. De 20-jarige Fransman heeft getekend bij Trident, waar hij teamgenoot wordt van David Schumacher. Vorig jaar reed hij voor Carlin en pakte hij 45 punten op weg naar een twaalfde plek in de eindstand.

Novalak: "Het is met veel plezier dat ik aankondig dat ik komend seizoen voor Trident zal racen. Het is een eer om me bij zo'n prestigieus team te voegen en ik hoop de kans te krijgen om mijn doelen te verwezenlijken. Bij de test na het afgelopen seizoen voelde ik me direct thuis bij het team, het was een geweldige ervaring. Dat zorgt er alleen maar voor dat ik me er nog meer op verheug om in de kleuren van Trident uit te komen in 2021."

Trident-teammanager Giacomo Ricci: "Clement is een extreem snelle en competitieve racer die veel kwaliteiten bezit. Hij is enthousiast en toegewijd, zijn benadering en werkmethode vallen zeer in de smaak bij mij. Hij heeft indruk op ons gemaakt tijdens de post-season­ test en er was gelijk sprake van chemie met onze teamleden. Ik ben er dan ook zeker van dat hij een competitief seizoen onder onze hoede zal beleven."