Formule 2-veld bijna compleet door contractverlening Stanek

Het Formule 2-veld voor het aankomende seizoen is bijna rond. Het team van Trident heeft namelijk onthult wie de nieuwe teamgenoot wordt van Richard Verschoor. De Italiaanse renstal heeft er geen hogere wiskunde van gemaakt en ze hebben Roman Stanek een nieuw contract gegeven.

Stanek reed vorig jaar ook al voor Trident in de Formule 2. De Tsjech kende geen enorm succesvol debuutseizoen, want hij scoorde slechts 15 punten wat resulteerde in een achttiende plaats in het kampioenschap. Stanek reed ook al voor Trident in de Formule 3, dus hij blijft het team voorlopig trouw. Samen met zijn nieuwe teamgenoot Richard Verschoor zal hij gaan jagen op succes. De Formule 2-grid is nu bijna rond, het team van PHM moet nog bekend maken wie de teamgenoot van Joshua Dürksen wordt.