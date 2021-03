Beckmann snelste op eerste testdag, Nederlanders in de middenmoot

David Beckman heeft op de openingsdag van de Formule 2-test in Bahrein de snelste tijd laten noteren. De Duitser van Charouz Racing noteerde in de middagsessie een 1:42.844. Daarmee was hij bijna twee tienden sneller dan de snelste tijd uit de ochtend, de 1:43.021 van Dan Ticktum.

Het veld van 22 rijders bevat deze week twee Nederlanders: Bent Viscaal die al weet dat hij eind deze maand zijn Formule 2-debuut maakt voor Trident en Richard Verschoor die aast op het laatste vrije stoeltje bij MP Motorsport. Viscaal was vandaag de snellere van de twee.

De Trident-coureur klokt in de ochtend een 1:44.408 en was na de lunchpauze bijna een tiende sneller met een 1:44.314. Daarmee eindigde hij beide sessies nipt in de top tien. Verschoor reed een 1:44.859 als persoonlijke beste tijd, goed voor een dertiende plaats in de ochtend.