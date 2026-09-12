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Uitslag kwalificatie Spanje: Norris verrast met pole, Verstappen derde

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<b> Uitslag kwalificatie Spanje: </b> Norris verrast met pole, Verstappen derde

Lando Norris heeft de eerste pole position op de Madring gepakt. In de kwalificatie op het nieuwe circuit in Madrid was hij net sneller dan nummer twee Andrea Kimi Antonelli. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Max Verstappen.

De chaotische derde vrije training was nog maar net achter de rug, en de focus kon weer worden verschoven naar de kwalificatie. De derde vrije training eindigde met een klap voor Haas-coureur Oliver Bearman, die zwaar was gecrasht. De schade aan zijn auto was groot, en hij kon niet deelnemen aan de kwalificatie. Ook Lance Stroll wist al dat hij de race vanuit het achterveld gaat starten, want hij heeft een motorstraf ontvangen.

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11 sep

Q1

Voor de ogen van de duizenden fans in Madrid ging de kwalificatie van start. De Cadillacs betraden als eerste het bloedhete asfalt, en ook de toppers kwamen direct de baan op. Max Verstappen en Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton reden hun eerste rondjes op de mediumbanden, en dat pakte niet slecht uit. Met speels gemak wisten ze het volgende gedeelte van de kwalificatie te bereiken, en de Red Bulls van Verstappen en zijn teamgenoot Liam Lawson zagen er ook snel uit.

Het was een zware dag voor de Spaanse fans, want zowel Carlos Sainz als Fernando Alonso viel af in Q1. Beide coureurs worstelden, en zagen hoe ze net de boot misten. Naast het onfortuinlijke Spaanse duo viel ook het doek voor Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Bearman en Stroll.

Q2

Onder aanvoering van de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli ging het tweede gedeelte van de kwalificatie van start. Ook deze keer was het snel druk op de baan, en vielen er een aantal zaken op. Zo waren de McLarens opvallend langzaam, en was Verstappen juist opvallend snel.

Verstappen had een extra setje verse zachte banden tot zijn beschikking, en wist zelfs de snelste tijd van de sessie te rijden. Ook bij Mercedes zagen ze er snel uit, terwijl McLaren-coureur Oscar Piastri zelfs even moest vrezen voor een eliminatie. Franco Colapinto kreeg op zijn beurt een halve hartverzakking nadat hij bijna de macht over het stuur verloor in de gevreesde La Monumental.

Colapinto's teamgenoot Pierre Gasly stond vorige week in Monza nog op pole, maar worstelde nu met zijn auto. Hij viel af, en dat gold ook voor Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda en Alexander Albon.

Q3

Net als in Q2 waren het de Mercedessen die als eerste de baan opkwamen in het laatste gedeelte van de kwalificatie. Ze wilden de aanval gaan openen, want eerder leek Max Verstappen ze het leven zuur te kunnen maken. In de eerste run koos Red Bull er echter voor om Verstappen als laatste de baan op te sturen.

Ver voor hem op de baan reed Lewis Hamilton, die eerder vandaag nog was gecrasht in de derde vrije training. In de eerste run ging alles goed, en noteerde Hamilton de snelste tijd met een voorsprong van 0,061 seconden op Antonelli. Bij Verstappen ging het wat minder, en zijn eerste rondje was goed voor de tegenvallende vijfde tijd.

De snelle tijd van Hamilton hield echter geen stand. In de tweede run kon hij niet meekomen in het geweld, en leek het uit te draaien in een tweestrijd tussen Antonelli en Verstappen. Beide coureurs waren snel, maar één iemand was sneller. Tot ieders verrassing ging Lando Norris er vandoor met de pole, terwijl hij eerder deze sessie nog tegenviel. Verstappen moest het doen met de derde tijd.

F1Grand Prix Spanje - Kwalificatie

ES Madring - 12 september 2026

Snork

Posts: 23.083

De “4e auto” auto waaraan jij refereert is zo slecht nog niet, gezien Norris er pole mee rijdt.
Moet je dat ook effe vermelden. Maar je zit zoals gewoonlijk hier een beetje te zuigen. Wat ben je toch een enorme droeftoeter.

  • 4
  • 12 sep 2026 - 17:18
Foto's Grand Prix van Spanje 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (15)

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  • Smock

    Posts: 361

    Yeahhhhhh

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 17:04
    • Larry Perkins

      Posts: 67.773

      Heb je het lokale punniktoernooi weer gewonnen @Smock?
      En dat voor de derde keer op rij?
      Knap hoor, gefeliciteerd!

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 17:24
  • Snork

    Posts: 23.083

    Norris, wat een ronde!
    Kimi droogt Sjors weer af.
    Max was volgens mij niet blij met de laatste sector. P3 is goed, morgen gaan we meerdere SC’s zien en dan gaat strategie meespelen.

    • + 3
    • 12 sep 2026 - 17:04
    • hupholland

      Posts: 10.219

      sector 3 was de hele kwali een probleem. P3 is een dikke meevaller idd, al leek het er in Q2 ff op dat ze mee konden doen voor de pole. Het verschil met Lawson was elke run rond de 0,35, dus ik denk dat dit gewoon maximaal was.
      Mooi dat Norris de pole pakt, het moet soms van ver komen, maar dit is volgens mij alweer 3 uit 4 in de laatste wedstrijden.

      • + 1
      • 12 sep 2026 - 17:12
  • Mr Marly

    Posts: 8.079

    Hoppa, pole voor Norris! Klasse!
    Die zag ik niet aankomen als je naar het verloop van de Qs keek.

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 17:04
  • Joseph1000

    Posts: 341

    Circuit zonder echte uitlopers of grind .verwacht wat crashes morgen .
    Het kan een vermakelijke race worden maar echt spannend voor het wk zal het niet worden.

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 17:05
    • schwantz34

      Posts: 42.865

      Er is maar één crash nodig om de bull ff lekker op te schudden, anders gaat het treintje rijden geblazen worden ben ik bang...

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 17:19
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.612

    Even de engine's opgeschroefd voor de tweede run? Weergaloze lap van Norris. Ik dacht even aan een Ferrari pole, maar dat is gewoon echt nagenoeg onmogelijk. Top ronden van Lewis en Charles. Morgen jumpen als een gek, en hopen op een goed resultaat. Ook RBR erg sterk, gave quali!

    • + 2
    • 12 sep 2026 - 17:06
    • hupholland

      Posts: 10.219

      6 duizendste verschil met 2 verschillende PU's. Er moet dan toch iets zijn wat tegenviel.

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 17:13
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.612

      De verschillen tussen ADUO1 en 2 zijn niet zo significant groot. Ook Charles had geen pole gepakt, het verschil is gewoon te groot met de Mercedes. Prima laps van beiden, P3 had heel misschien gekund maar dat was het dan wel.

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 17:18
  • SennaS

    Posts: 12.649

    Hoppa Norris, een rondje van een ware wk.
    Naar verwachting zou het tussen ferrari en mercedes gaan en Norris presteert vandaag in de 4e auto boven verwachting.
    Max, Lewis en Kimi ook top gereden. Russell en Paistri vielen wat tegen.
    Die rbr is zo slecht nog niet als door sommigen hier wordt beweerd, gezien nieuweling in deze auto en laagvlieger Lawson slecht een enkele tienden van Max zit.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 17:06
    • Snork

      Posts: 23.083

      De “4e auto” auto waaraan jij refereert is zo slecht nog niet, gezien Norris er pole mee rijdt.
      Moet je dat ook effe vermelden. Maar je zit zoals gewoonlijk hier een beetje te zuigen. Wat ben je toch een enorme droeftoeter.

      • + 4
      • 12 sep 2026 - 17:18
  • schwantz34

    Posts: 42.865

    Gave kwali, Lando en Kimi echt bijna even retesnel, Max ook goed en toch wel enigzins verrassend voor beide Ferrari's, Liam ook goed, en Russell en Piastri toch wel redelijk teleurstellend.


    Collin Veijer (uut Staphorst) heeft ook een hele goede kwali gereden, en start morgen van een keurige p6 in de Moto 2 race op Misano,

    • + 2
    • 12 sep 2026 - 17:11
  • Larry Perkins

    Posts: 67.773

    Norris en McLaren-fans proficiat!
    Toch wel een verrassende pole van Lando...

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 17:12
    • SennaS

      Posts: 12.649

      Niet voor niks wk. Op een nieuw en riskant circuit voor iedereen en geen favo hier, de pole eruit slepen, erg knap.

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 17:16

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Team
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Ferrari
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3
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201
5
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-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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