Lando Norris heeft de eerste pole position op de Madring gepakt. In de kwalificatie op het nieuwe circuit in Madrid was hij net sneller dan nummer twee Andrea Kimi Antonelli. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Max Verstappen.

De chaotische derde vrije training was nog maar net achter de rug, en de focus kon weer worden verschoven naar de kwalificatie. De derde vrije training eindigde met een klap voor Haas-coureur Oliver Bearman, die zwaar was gecrasht. De schade aan zijn auto was groot, en hij kon niet deelnemen aan de kwalificatie. Ook Lance Stroll wist al dat hij de race vanuit het achterveld gaat starten, want hij heeft een motorstraf ontvangen.

Q1

Voor de ogen van de duizenden fans in Madrid ging de kwalificatie van start. De Cadillacs betraden als eerste het bloedhete asfalt, en ook de toppers kwamen direct de baan op. Max Verstappen en Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton reden hun eerste rondjes op de mediumbanden, en dat pakte niet slecht uit. Met speels gemak wisten ze het volgende gedeelte van de kwalificatie te bereiken, en de Red Bulls van Verstappen en zijn teamgenoot Liam Lawson zagen er ook snel uit.

Het was een zware dag voor de Spaanse fans, want zowel Carlos Sainz als Fernando Alonso viel af in Q1. Beide coureurs worstelden, en zagen hoe ze net de boot misten. Naast het onfortuinlijke Spaanse duo viel ook het doek voor Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Bearman en Stroll.

Q2

Onder aanvoering van de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli ging het tweede gedeelte van de kwalificatie van start. Ook deze keer was het snel druk op de baan, en vielen er een aantal zaken op. Zo waren de McLarens opvallend langzaam, en was Verstappen juist opvallend snel.

Verstappen had een extra setje verse zachte banden tot zijn beschikking, en wist zelfs de snelste tijd van de sessie te rijden. Ook bij Mercedes zagen ze er snel uit, terwijl McLaren-coureur Oscar Piastri zelfs even moest vrezen voor een eliminatie. Franco Colapinto kreeg op zijn beurt een halve hartverzakking nadat hij bijna de macht over het stuur verloor in de gevreesde La Monumental.

Colapinto's teamgenoot Pierre Gasly stond vorige week in Monza nog op pole, maar worstelde nu met zijn auto. Hij viel af, en dat gold ook voor Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda en Alexander Albon.

Q3

Net als in Q2 waren het de Mercedessen die als eerste de baan opkwamen in het laatste gedeelte van de kwalificatie. Ze wilden de aanval gaan openen, want eerder leek Max Verstappen ze het leven zuur te kunnen maken. In de eerste run koos Red Bull er echter voor om Verstappen als laatste de baan op te sturen.

Ver voor hem op de baan reed Lewis Hamilton, die eerder vandaag nog was gecrasht in de derde vrije training. In de eerste run ging alles goed, en noteerde Hamilton de snelste tijd met een voorsprong van 0,061 seconden op Antonelli. Bij Verstappen ging het wat minder, en zijn eerste rondje was goed voor de tegenvallende vijfde tijd.

De snelle tijd van Hamilton hield echter geen stand. In de tweede run kon hij niet meekomen in het geweld, en leek het uit te draaien in een tweestrijd tussen Antonelli en Verstappen. Beide coureurs waren snel, maar één iemand was sneller. Tot ieders verrassing ging Lando Norris er vandoor met de pole, terwijl hij eerder deze sessie nog tegenviel. Verstappen moest het doen met de derde tijd.