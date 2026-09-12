De FIA-stewards hebben geen onderzoek geopend naar Lewis Hamilton nadat hij in de derde vrije training op de Madring bleef doorrijden in een beschadigde auto. Hamilton negeerde meerdere oproepen van zijn team om de auto naast de baan te parkeren, maar hij luisterde uiteindelijk wel naar het verzoek.

Hamilton kende een teleurstellende derde vrije training in Madrid. De zevenvoudig wereldkampioen was bezig met een snelle ronde, totdat hij zich verremde in de laatste bocht. Hij schoof rechtdoor, raakte de tecpro en beschadigde zijn voorvleugel. De wedstrijdleiding koos voor een rode vlag, maar Hamilton kreeg zijn auto weer aan de praat en probeerde de pits te bereiken. Zijn voorvleugel lag op dat moment onder zijn voorbanden, en zijn race-engineer vroeg hem te stoppen. Pas na een halfrondje voldeed Hamilton aan dit verzoek.

Wat deed Hamilton?

Het is tegen de regels om door te rijden met een onveilige auto. In het geval van Hamilton was dit zeker het geval, want hij had niet langer de volledige controle door het feit dat de voorvleugel onder zijn voorwielen lag. Daarnaast was er een rode vlag, en konden er dus marshalls en ander baanpersoneel op de baan lopen. Volgens Sky Sports hebben de stewards echter niet besloten om een onderzoek te openen. Tijdens de training verscheen er ook geen melding over het incident.

Wat vroeg Ferrari aan Hamilton?

De reden voor het feit dat Hamilton geen straf krijgt, is niet bekend. Wie naar het radioverkeer luistert, hoort echter dat Ferrari een opvallende boodschap overbracht aan Hamilton. Nadat de zevenvoudig wereldkampioen meerdere keren had aangegeven door te willen rijden, liet zijn engineer weten dat 'zij' hadden verzocht of Hamilton kon stoppen. Hiermee doelde hij op de FIA, die dus aan Ferrari hadden gevraagd of Hamilton zijn auto kon parkeren. Aangezien hij aan dit verzoek heeft voldaan, is het niet logisch om alsnog een onderzoek te openen.