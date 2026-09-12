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FIA laat Hamilton ontsnappen na negeren orders

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FIA laat Hamilton ontsnappen na negeren orders

De FIA-stewards hebben geen onderzoek geopend naar Lewis Hamilton nadat hij in de derde vrije training op de Madring bleef doorrijden in een beschadigde auto. Hamilton negeerde meerdere oproepen van zijn team om de auto naast de baan te parkeren, maar hij luisterde uiteindelijk wel naar het verzoek.

Hamilton kende een teleurstellende derde vrije training in Madrid. De zevenvoudig wereldkampioen was bezig met een snelle ronde, totdat hij zich verremde in de laatste bocht. Hij schoof rechtdoor, raakte de tecpro en beschadigde zijn voorvleugel. De wedstrijdleiding koos voor een rode vlag, maar Hamilton kreeg zijn auto weer aan de praat en probeerde de pits te bereiken. Zijn voorvleugel lag op dat moment onder zijn voorbanden, en zijn race-engineer vroeg hem te stoppen. Pas na een halfrondje voldeed Hamilton aan dit verzoek.

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Wat deed Hamilton?

Het is tegen de regels om door te rijden met een onveilige auto. In het geval van Hamilton was dit zeker het geval, want hij had niet langer de volledige controle door het feit dat de voorvleugel onder zijn voorwielen lag. Daarnaast was er een rode vlag, en konden er dus marshalls en ander baanpersoneel op de baan lopen. Volgens Sky Sports hebben de stewards echter niet besloten om een onderzoek te openen. Tijdens de training verscheen er ook geen melding over het incident.

Wat vroeg Ferrari aan Hamilton?

De reden voor het feit dat Hamilton geen straf krijgt, is niet bekend. Wie naar het radioverkeer luistert, hoort echter dat Ferrari een opvallende boodschap overbracht aan Hamilton. Nadat de zevenvoudig wereldkampioen meerdere keren had aangegeven door te willen rijden, liet zijn engineer weten dat 'zij' hadden verzocht of Hamilton kon stoppen. Hiermee doelde hij op de FIA, die dus aan Ferrari hadden gevraagd of Hamilton zijn auto kon parkeren. Aangezien hij aan dit verzoek heeft voldaan, is het niet logisch om alsnog een onderzoek te openen.

schwantz34

Posts: 42.863

Nou zeg dat wel. Het is dat de stewarts Max zo onwijs vaak gematst hebben, anders had hij het record van meest bestrafte coureur uit de F1 geschiedenis ook al lang op zak gehad!



oh wacht.....

  • 6
  • 12 sep 2026 - 15:58
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Spanje 2026

Reacties (18)

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  • schwantz34

    Posts: 42.863

    Het is tegen de regels om door te rijden met een onveilige auto. In het geval van Hamilton was dit zeker het geval, want hij had niet langer de volledige controle door het feit dat de voorvleugel onder zijn voorwielen lag. Daarnaast was er een rode vlag, en konden er dus marshalls en ander baanpersoneel op de baan lopen.


    Wtf, hoe dan?

    • + 4
    • 12 sep 2026 - 15:46
    • powered by bye

      Posts: 561

      FIA haalt idioot van de baan en geeft geen straf was een beter titel geweest

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 16:17
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.196

    Haha wie had dat gedacht! 🤣

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 15:51
  • hellway666

    Posts: 175

    wat een verrassing die zag echt niemand aankomen.

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 15:52
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.617

    Was dit iemand anders was dit een gridpenalty geweest. Duideljker kan het toch niet zijn. Dan nu voortaan niemand daar meer een straf voor geven en die regel schrappen

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 15:53
    • hupholland

      Posts: 10.217

      reprimande voor vrije training. Ze hadden het op zn minst mogen onderzoeken.

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 16:04
  • Wibautstraat

    Posts: 152

    Mag wel eens een keertje, gezien met hoeveel gekkigheid max mee is weg gekomen.

    • + 2
    • 12 sep 2026 - 15:53
    • schwantz34

      Posts: 42.863

      Nou zeg dat wel. Het is dat de stewarts Max zo onwijs vaak gematst hebben, anders had hij het record van meest bestrafte coureur uit de F1 geschiedenis ook al lang op zak gehad!



      oh wacht.....

      • + 6
      • 12 sep 2026 - 15:58
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.196

      Zit er nog een cellencomplex met internet in de wibautstraat?

      • + 3
      • 12 sep 2026 - 15:59
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.209

      ... aldus dus Wibautje, de nietszeggende Max-hater pur sang!

      • + 2
      • 12 sep 2026 - 16:02
  • SennaS

    Posts: 12.645

    Lewis had controle over de auto en aangepaste snelheid, dus weinig rede voor gevaar.
    Hij voldeed kennelijk aan het verzoek van de fia

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 15:53
    • schwantz34

      Posts: 42.863

      Of de FIA meet met 2 maten, dat kan natuurlijk ook nog toch?

      • + 4
      • 12 sep 2026 - 15:59
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.617

      Hij laat overal carbon splinters achter over de helft van het circuit als je ziet hie doe vleugel over de grong schuurt.

      • + 3
      • 12 sep 2026 - 16:01
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.617

      Hoe die vleugel over de grond schuurt toetsenbord doet ook raar 🤣

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 16:03
    • hupholland

      Posts: 10.217

      dat had Perez destijds ook in Canada, kreeg wel een gridstraf (voor de volgende race). Het is een wat lastige regel om consequent te handhaven, want wie bepaald wanneer het nog wel veilig is wanneer niet? hier komen de meesten niet verder dan het is mijn favoriet, dus geen straf of andersom. Maar goed, na een periode van aanscherpingen en strenger handhaven mag je nu blijkbaar wel gewoon met een voorvleugel onder de auto en een lekke band nog 5 km doorrijden. Wel slordig van de FIA dat ze niet op zn minst een duidelijk signaal geven, in een vrije training kun je dan alsnog volstaan met een reprimande (zoals bv Leclerc vorig jaar kreeg in Miami).

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 16:03
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.209

      "Hij voldeed kennelijk aan het verzoek van de fia

      Nee, dat deed hij dus niet. Al denk ik niet dat hij gevaar veroorzaakte. Ze hebben hem er mee weg laten komen. Dat is wat anders.

      • + 1
      • 12 sep 2026 - 16:05
  • Aajd Flupke

    Posts: 299

    En zoals te doen gebruikelijk komt hij er weer mee weg. Te belachelijk voor woorden

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 16:16
  • Snorremans

    Posts: 385

    Zo kennen we het selectieve straffen van stewards weer....

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 16:17

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5 - 7 jun
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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