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Is Antonelli de nieuwe Verstappen? "Hij doet dingen eerder dan Max"

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Is Antonelli de nieuwe Verstappen? "Hij doet dingen eerder dan Max"

Kimi Antonelli is een van de grootste talenten van zijn generatie, al dan niet het grootste talent. De jonge Italiaan rijdt nog maar in zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar komt over alsof hij al jaren ervaring heeft. Dit jaar is hij de dominante coureur in de Formule 1 en David Croft ziet de jongeling zelfs als een groter talent dan Max Verstappen.

Antonelli heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje al zeven keer gewonnen. Dat betekent dat hij meer dan de helft van de races naar zich toe heeft getrokken en daarmee de dominante man van dit seizoen is. De laatste keer dat een coureur zo'n eenmansdominantie vertoonde in de Formule 1 was Verstappen in 2023. De Nederlander won toen negentien van de 22 races.

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De vergelijking tussen Antonelli en Verstappen wordt dan ook al snel gemaakt. Het grote verschil tussen de twee is echter hun leeftijd. Antonelli is pas twintig jaar oud, terwijl Verstappen in zijn dominante seizoen van 2023 25 jaar was. Dat betekent dat Antonelli op een nog jongere leeftijd doet wat Verstappen destijds liet zien. Croft verwacht daarom dat de Italiaan iets revolutionairs kan bereiken in de Formule 1.

Volwassen Antonelli

In de Sky Sports F1 Show vertelt Croft over de volwassenheid van de leider in het wereldkampioenschap. "12 maanden geleden was hij op Monza en kwam hij net uit een heel moeilijke periode waarin, vanaf het podium in Canada, dingen mis begonnen te gaan en hij niet gelukkig was. Hij werkte heel hard met Bono (zijn engineer, red.) om te proberen de zaken recht te zetten en kende daarna richting het einde van het seizoen een heel sterke reeks", aldus Croft.

Een verschil tussen Antonelli en Verstappen is bovendien hun entree in de F1. Verstappen begon bij Toro Rosso, terwijl Antonelli direct bij Mecredes aan de slag ging. "Het is bijna alsof hij opgroeit met minder ervaring dan Max. Max had die ervaring met Toro Rosso gedurende een seizoen en daarna een paar races voordat hij naar het Red Bull-team ging."

Antonelli en Verstappen

Verstappen is al jaren een van de allerbeste coureurs op de grid, maar heeft met Antonelli een nieuwe concurrent gekregen. Croft ziet de Italiaan zelfs als een mogelijk groter talent dan Verstappen. "Hij doet dingen eerder dan Max. Hij gaat een jongere wereldkampioen worden dan Max was. Hij is een jongere polesitter. Hij is een jongere Grand Prix-winnaar. Hij krijgt alles echt heel, heel vroeg voor elkaar en laat daarbij veel volwassenheid zien."

Ook coureurs met veel meer ervaring hebben moeite om met de kwaliteiten van Antonelli om te gaan, zo ziet Croft. "Daarom zeggen mensen dat deze man een talent van een generatie is, want het is één ding om een vermogen te hebben, het is iets anders om dat gecontroleerde vermogen te hebben en heel volwassen te beginnen te zijn op een leeftijd waarop ik denk dat wij alle drie het erover eens zijn dat we zeker niet in staat zouden zijn geweest om ook maar iets te doen dat in de buurt komt van wat Kimi Antonelli doet."

Volgens Croft maakt juist die combinatie Antonelli zo bijzonder. De Italiaan beschikt niet alleen over de snelheid om races te winnen, maar lijkt die kwaliteiten ook op zeer jonge leeftijd al onder controle te hebben. Daarmee wordt de vergelijking met Verstappen steeds interessanter, zeker nu Antonelli zelf al bezig is aan een dominant seizoen.

vroegerwasallesbeter

Posts: 28

serious crofty? pppfff lekker makkelijk praten weer hoor die engelsen..
" Croft ziet de Italiaan zelfs als een mogelijk groter talent dan Verstappen. "Hij doet dingen eerder dan Max. Hij gaat een jongere wereldkampioen worden dan Max was. Hij is een jongere polesitter. Hij is een jongere Grand Pr... [Lees verder]

  • 4
  • 12 sep 2026 - 14:50
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (15)

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  • vroegerwasallesbeter

    Posts: 28

    serious crofty? pppfff lekker makkelijk praten weer hoor die engelsen..
    " Croft ziet de Italiaan zelfs als een mogelijk groter talent dan Verstappen. "Hij doet dingen eerder dan Max. Hij gaat een jongere wereldkampioen worden dan Max was. Hij is een jongere polesitter. Hij is een jongere Grand Prix-winnaar. Hij krijgt alles echt heel, heel vroeg voor elkaar en laat daarbij veel volwassenheid zien."
    max heeft jaren lang in een (behoorlijk) mindere auto dingen laten zien die we niet voor mogelijk hielden.
    Antonelli stapt in de snelste auto en dan gaan dit soort dingen gaan zeggen.. wat een kansloze daar op dat eiland. laat antonelli eerst maar een meervoudig wdc worden en het dan ook nog eens laten zien in een auto die beduidend minder is. dan kunnen we verder praten. neemt niet weg dat ik antonellli echt wel een goede rijder vind, en als hij dit jaar wdc word dat zeker verdiend is. maar hij heeft nog lang niet de status van max. ik ben ech helemaal klaar met crofty e.d. de enige die wel altijd goed en fatsoenlijk commentaar geeft is Karun Chandok.

    • + 4
    • 12 sep 2026 - 14:50
    • Ribo89

      Posts: 217

      2021 zit nog steeds heel diep daar op dat eiland.

      • + 3
      • 12 sep 2026 - 15:25
    • f1 benelux

      Posts: 4.286

      Je snapt niet hoe het werkt..
      Ik leg het even uit met een vergelijk.

      Ik weet niet hoe oud je bent, maar vroeger hadden we magazines. Stel dat je elke week dezelfde persoon op de cover zet. Hoe lang gaat het magazine dan nog mee? Mensen houden van afwisseling en je moet proberen een zo groot mogelijke groep aan te spreken.






      Zo .....

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 16:16
  • Verstoppen

    Posts: 2.119

    Zijn engineer Bono, die bijschnabbelt als frontman van een Ierse rockband.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 14:50
    • schwantz34

      Posts: 42.863

      Geweldige singer/songwriter die Bono, die heeft zijn band "The Cranberries" toch maar mooi ff wereldwijd op de kaart gezet hé.

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 15:16
  • Tony

    Posts: 1.697

    Volgens mij is Max nog steeds de jongste GP winnaar, maar van mij mag Kimi de jongste 10 voudig WK worden. Leuk ventje

    • + 2
    • 12 sep 2026 - 14:56
  • harry stotter

    Posts: 1.104

    Laat hem maar eens een paar rondjes in die koektrommel van Max rijden, kijken of Croft nog zo'n praatjes heeft.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 15:10
    • SennaS

      Posts: 12.645

      Dan zal blijken dat het helemaal geen koektrommel is.

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 15:56
  • Jermaine

    Posts: 7.207

    Hij zit ook eerder in de top auto lol

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 15:11
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.445

    Door dit soort gezeik moet ik straks mijn GOAT lijst nog gaan aanpassen, Max is al net een plekje gezakt (4 naar 5), waar eindigt dit?!!!!

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 15:32
    • schwantz34

      Posts: 42.863

      Als het aan de Britten ligt ruim buiten de top 10!!!

      • + 1
      • 12 sep 2026 - 15:49
  • Pleen

    Posts: 978

    2021 heeft die Engelsen echt niet goed gedaan zo te zien! Zoveel factoren hebben meegespeeld dat Max niet "eerder" heeft kunnen laten zien waar hij toe in staat was, hoewel hij toen met Sainz naast hem al aardig wat dingen had laten zien. Ik blijf erbij ... Max in dezelfde auto geeft Antonelli een paar tienden het nakijken.

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 15:34
  • SennaS

    Posts: 12.645

    Je kunt niet eeuwig aan de top zijn, geldt voor Lewis, Alonso en de beurt is nu aan de gen na Lewis/Alonso (Max, Leclerc, Russell)
    Die worden afgelost door generatie Kimi, Norris, Piastri, Lindbald.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 15:59
    • Nomar

      Posts: 911

      Euh, wie is Lindbald?

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 16:01
  • Flexwing

    Posts: 566

    Ja met betere auto moet dat ook wel.
    Had max toen niet.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 16:22

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Ferrari
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McLaren
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Red Bull Racing
201
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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