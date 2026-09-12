Kimi Antonelli is een van de grootste talenten van zijn generatie, al dan niet het grootste talent. De jonge Italiaan rijdt nog maar in zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar komt over alsof hij al jaren ervaring heeft. Dit jaar is hij de dominante coureur in de Formule 1 en David Croft ziet de jongeling zelfs als een groter talent dan Max Verstappen.

Antonelli heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje al zeven keer gewonnen. Dat betekent dat hij meer dan de helft van de races naar zich toe heeft getrokken en daarmee de dominante man van dit seizoen is. De laatste keer dat een coureur zo'n eenmansdominantie vertoonde in de Formule 1 was Verstappen in 2023. De Nederlander won toen negentien van de 22 races.

De vergelijking tussen Antonelli en Verstappen wordt dan ook al snel gemaakt. Het grote verschil tussen de twee is echter hun leeftijd. Antonelli is pas twintig jaar oud, terwijl Verstappen in zijn dominante seizoen van 2023 25 jaar was. Dat betekent dat Antonelli op een nog jongere leeftijd doet wat Verstappen destijds liet zien. Croft verwacht daarom dat de Italiaan iets revolutionairs kan bereiken in de Formule 1.

Volwassen Antonelli

In de Sky Sports F1 Show vertelt Croft over de volwassenheid van de leider in het wereldkampioenschap. "12 maanden geleden was hij op Monza en kwam hij net uit een heel moeilijke periode waarin, vanaf het podium in Canada, dingen mis begonnen te gaan en hij niet gelukkig was. Hij werkte heel hard met Bono (zijn engineer, red.) om te proberen de zaken recht te zetten en kende daarna richting het einde van het seizoen een heel sterke reeks", aldus Croft.

Een verschil tussen Antonelli en Verstappen is bovendien hun entree in de F1. Verstappen begon bij Toro Rosso, terwijl Antonelli direct bij Mecredes aan de slag ging. "Het is bijna alsof hij opgroeit met minder ervaring dan Max. Max had die ervaring met Toro Rosso gedurende een seizoen en daarna een paar races voordat hij naar het Red Bull-team ging."

Antonelli en Verstappen

Verstappen is al jaren een van de allerbeste coureurs op de grid, maar heeft met Antonelli een nieuwe concurrent gekregen. Croft ziet de Italiaan zelfs als een mogelijk groter talent dan Verstappen. "Hij doet dingen eerder dan Max. Hij gaat een jongere wereldkampioen worden dan Max was. Hij is een jongere polesitter. Hij is een jongere Grand Prix-winnaar. Hij krijgt alles echt heel, heel vroeg voor elkaar en laat daarbij veel volwassenheid zien."

Ook coureurs met veel meer ervaring hebben moeite om met de kwaliteiten van Antonelli om te gaan, zo ziet Croft. "Daarom zeggen mensen dat deze man een talent van een generatie is, want het is één ding om een vermogen te hebben, het is iets anders om dat gecontroleerde vermogen te hebben en heel volwassen te beginnen te zijn op een leeftijd waarop ik denk dat wij alle drie het erover eens zijn dat we zeker niet in staat zouden zijn geweest om ook maar iets te doen dat in de buurt komt van wat Kimi Antonelli doet."

Volgens Croft maakt juist die combinatie Antonelli zo bijzonder. De Italiaan beschikt niet alleen over de snelheid om races te winnen, maar lijkt die kwaliteiten ook op zeer jonge leeftijd al onder controle te hebben. Daarmee wordt de vergelijking met Verstappen steeds interessanter, zeker nu Antonelli zelf al bezig is aan een dominant seizoen.