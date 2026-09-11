Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

De privéjet van Max Verstappen is weer viraal gegaan op sociale media. De viervoudig wereldkampioen reist over de wereld met een groot, eigen vliegtuig en het is dan ook geen hogere wiskunde om te zien welk vliegtuig van Verstappen is. Ook Alpine-coureur Pierre Gasly weet dat, en dat levert een opvallend filmpje op.

Verstappen arriveerde op woensdagmiddag op het vliegveld van Madrid voor de Spaanse Grand Prix. Hij vloog met zijn privévliegtuig van vaste vertrekplaats Nice naar de Spaanse hoofdstad, en meldde zich op donderdag op het circuit voor de mediadag. Verstappen heeft er zelf geen probleem mee dat iedereen zijn vliegtuig kan volgen en kan spotten, maar dat zijn collega-coureurs dat ook zouden doen, had hij waarschijnlijk ook niet helemaal verwacht.

Wat doet Gasly?

Alpine-coureur, en Verstappens voormalig teamgenoot, Pierre Gasly kwam Verstappen toevallig tegen bij aankomst op het vliegveld van Madrid. Op een korte video is te zien hoe Gasly en zijn gevolg in een busje zitten, en uitkijken op de landingsbanen. Gasly kijkt de camera in, en zegt enthousiast 'Hallo Max!', terwijl hij naar de landingsbaan zwaait. De camera draait en richt zich op het asfalt, waar te zien is hoe het vliegtuig van Verstappen net is geland.

Het korte, grappige filmpje gaat momenteel het internet over en zorgt voor veel hilariteit onder fans. Gasly heeft zelf een eigen privéjet, en wordt meestal gespot in gecharterde jets, zoals wel meer teams en coureurs doen.

Het vliegtuig van Verstappen

Verstappen is sinds een paar jaar de eigenaar van een Dassault Falcon 8X met het bekende callsign PH-UTL. Deze afkorting is een verwijzing naar Verstappens slagzin 'Unleash the Lion'. Het vliegtuig is naar schatting ongeveer 50 miljoen dollar waard is. Het is Verstappens tweede vliegtuig, eerder was hij de eigenaar van een Dassault Falcon 900EX, die nog steeds regelmatig in de buurt van Verstappen wordt gezien. Zijn oude jet wordt tegenwoordig ingezet voor chartervluchten.