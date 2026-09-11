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Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

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Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

De privéjet van Max Verstappen is weer viraal gegaan op sociale media. De viervoudig wereldkampioen reist over de wereld met een groot, eigen vliegtuig en het is dan ook geen hogere wiskunde om te zien welk vliegtuig van Verstappen is. Ook Alpine-coureur Pierre Gasly weet dat, en dat levert een opvallend filmpje op.

Verstappen arriveerde op woensdagmiddag op het vliegveld van Madrid voor de Spaanse Grand Prix. Hij vloog met zijn privévliegtuig van vaste vertrekplaats Nice naar de Spaanse hoofdstad, en meldde zich op donderdag op het circuit voor de mediadag. Verstappen heeft er zelf geen probleem mee dat iedereen zijn vliegtuig kan volgen en kan spotten, maar dat zijn collega-coureurs dat ook zouden doen, had hij waarschijnlijk ook niet helemaal verwacht.

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Wat doet Gasly?

Alpine-coureur, en Verstappens voormalig teamgenoot, Pierre Gasly kwam Verstappen toevallig tegen bij aankomst op het vliegveld van Madrid. Op een korte video is te zien hoe Gasly en zijn gevolg in een busje zitten, en uitkijken op de landingsbanen. Gasly kijkt de camera in, en zegt enthousiast 'Hallo Max!', terwijl hij naar de landingsbaan zwaait. De camera draait en richt zich op het asfalt, waar te zien is hoe het vliegtuig van Verstappen net is geland.

Het korte, grappige filmpje gaat momenteel het internet over en zorgt voor veel hilariteit onder fans. Gasly heeft zelf een eigen privéjet, en wordt meestal gespot in gecharterde jets, zoals wel meer teams en coureurs doen. 

Het vliegtuig van Verstappen

Verstappen is sinds een paar jaar de eigenaar van een Dassault Falcon 8X met het bekende callsign PH-UTL. Deze afkorting is een verwijzing naar Verstappens slagzin 'Unleash the Lion'.  Het vliegtuig is naar schatting ongeveer 50 miljoen dollar waard is. Het is Verstappens tweede vliegtuig, eerder was hij de eigenaar van een Dassault Falcon 900EX, die nog steeds regelmatig in de buurt van Verstappen wordt gezien. Zijn oude jet wordt tegenwoordig ingezet voor chartervluchten.

Larry Perkins

Posts: 67.743

Dit is pas hihhi-larisch...

[i] "Gasly heeft zelf een eigen privéjet, en wordt meestal gespot in gecharterde jets, zoals wel meer teams en coureurs doen." [/i]

Lijkt eerder een Belgenmop, een vliegtuig charteren terwijl jezelf een privéjet hebt...

  • 13
  • 11 sep 2026 - 08:59
F1 Nieuws Max Verstappen Pierre Gasly Red Bull Racing Alpine GP Spanje 2026

Reacties (12)

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  • Flexwing

    Posts: 561

    Tu-tu-tu-tu Max verstappen

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 08:20
  • Sander

    Posts: 2.000

    Het korte, grappige filmpje gaat momenteel het internet over en zorgt voor veel hilariteit onder fans.

    Ja ik lig hier al een uur dubbel van het lachen. weet eigenlijk ook niet waarom.

    • + 6
    • 11 sep 2026 - 08:42
    • The Wolf

      Posts: 1.499

      man man iedereen ligt toch dubbel om dit filmpje, gewoon, de manier waarop, dat vliegtuig, hoe hij zwaait, niet normaal, oh shit, ga ik weer hihi...WAHAHAAA!!

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 08:55
    • Larry Perkins

      Posts: 67.742

      Dit is pas hihhi-larisch...

      "Gasly heeft zelf een eigen privéjet, en wordt meestal gespot in gecharterde jets, zoals wel meer teams en coureurs doen."

      Lijkt eerder een Belgenmop, een vliegtuig charteren terwijl jezelf een privéjet hebt...

      • + 13
      • 11 sep 2026 - 08:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.134

      Nou ben ik niet zo van de leut, zoals velen hier weten, maar tjonge jonge....ik kon het niet meer droog houden.
      Het nat klotste uit m'n ogen, plasser en onder mn oksels vandaan.

      • + 1
      • 11 sep 2026 - 09:19
    • Lulham

      Posts: 838

      Dat is toch de standaard situatie voor jou, Ouw?

      • + 8
      • 11 sep 2026 - 09:38
    • Tony

      Posts: 1.694

      Bespaar jezelf een retourtje eerste hulp wegens zuurstofgebrek en sla de grap van topcomedian Max twee artikelen hierboven dan ook maar over. Wat een humoristisch meesterwerk.

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 10:11
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.134

      Niet standaard L*lham.
      Wel 'n keer of zes per week.....dus nog niet eens elke dag!

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 11:36
  • Beamer

    Posts: 1.900

    "Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen" - en ik maar denken dat Gasly stiekum het vliegtuig van Verstappen had geleend om daarmee de wereld over te vliegen, maar blijkbaar niet dus?!

    • + 7
    • 11 sep 2026 - 09:52
    • Pietje Bell

      Posts: 36.672

      Die titel is fout, eigenlijk een leugen, want hij heeft niet in zijn vliegtuig gevlogen!


      "Gasly gaat de wereld over met video van privéjet van Verstappen"
      zou correct zijn, de waarheid.

      • + 4
      • 11 sep 2026 - 10:02
  • snailer

    Posts: 34.730

    Is pietje bij GPt0dai gaan werken?

    pffff....

    • + 8
    • 11 sep 2026 - 11:45
    • Pietje Bell

      Posts: 36.672

      Wees blij met die 4 absurde plusjes voor die idiote opmerking.

      • + 2
      • 11 sep 2026 - 12:24

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-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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