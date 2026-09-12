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Uitslag VT3 Spanje: Antonelli snelste in chaotische sessie, Verstappen vijfde

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<b> Uitslag VT3 Spanje: </b> Antonelli snelste in chaotische sessie, Verstappen vijfde

De derde en laatste vrije training op de Madring is een feit. De snelste tijd in deze sessie werd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli. Achter hem ging de tweede tijd naar Charles Leclerc, terwijl  Oscar Piastri de top drie compleet wist te maken.

Na een vrijdag zonder al te veel chaos, wachtte iedereen af wat de derde vrije training zou brengen. Het team van McLaren had de auto van Lando Norris weer gerepareerd na zijn problemen op vrijdag, terwijl men bij Racing Bulls nog steeds aan het sleutelen was aan de auto van Arvid Lindblad. Ze verloren er in eerste instantie weinig tijd mee, want de derde vrije training begon zeer rustig.

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De fans keken vol verwachting toe, en na zes minuten kwam de eerste auto op de baan. Audi-coureurs Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg stuurden hun bolides de baan op en al snel werd het druk. De toppers lieten nog even op zich wachten, en iedereen reed zo voorzichtig mogelijk om geen brokken te maken. Een crash kon kostbaar zijn, zo wist ook Lindblad. Zijn team had na zijn crash op vrijdag het chassis vervangen en het kostte veel tijd om de auto rijklaar te krijgen.

Kleine incidenten

Na elf minuten kwam Liam Lawson als eerste coureur van een topteam de baan op, en al snel werd het druk. Iedereen deed zijn best om er een goede ronde uit te persen en dat ging ook fout. Lewis Hamilton maakte een foutje, en schoof rechtdoor de muur in. Zijn voorvleugel was kapot en er werd met de rode vlag gezwaaid. Eerder veroorzaakten Carlos Sainz en Lance Stroll al gele vlaggen en raakte Alexander Albon de muur wat zijn team Williams werk opleverde.

Crash Hamilton heeft grote gevolgen

De crash van Hamilton zorgde voor de nodige chaos. De Brit kreeg van Ferrari te horen dat hij zijn auto naast de baan moest parkeren, maar daar luisterde hij niet naar. Toen hij zijn auto uiteindelijk had geparkeerd, leek het een korte onderbreking te worden. Niets was minder waar, want de marshalls hadden er zeer veel moeite mee om de tec pro te repareren. Het dwong de wedstrijdleiding tot een unieke ingreep, en de training werd tijdelijk stilgelegd. De klok werd stilgezet, en de fans moesten nog langer wachten.

Het gaf het team van Racing Bulls de tijd om de auto van Lindblad helemaal rijklaar te krijgen, terwijl Williams al had aangegeven dat Albon niet meer kon deelnemen aan de sessie. Voor Max Verstappen was het ook vervelend, want hij was net de baan opgekomen toen Hamilton de muur raakte.

Hoe ging het met Verstappen?

Na ruim twintig minuten ging de vrije training weer verder, en stroomden de coureurs de baan op. Veel van hen kozen ervoor op te pushen, en Verstappen kon eindelijk een tijd noteren. Hij moest de nodige tijd toegeven op de concurrentie, maar het leek sowieso niet het plan te zijn om veel rondjes te gaan rijden. De onderlinge verschillen tussen Ferrari, McLaren en Mercedes waren wel opvallend klein. In zijn tweede run wist Verstappen het gat te verkleinen.

In de laatste minuut van de training werd er weer met de rode vlag gezwaaid, dit keer was Oliver Bearman in de muur geknald. Voor zijn team Haas wordt het een enorme uitdaging om de auto te repareren.

F1Grand Prix Spanje - Vrije training 3

ES Madring - 12 september 2026

Snork

Posts: 23.081

Ik hou het kort: Go Kimi!

  • 1
  • 12 sep 2026 - 13:59
Foto's Grand Prix van Spanje 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • Snork

    Posts: 23.081

    Ik hou het kort: Go Kimi!

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 13:59
  • hupholland

    Posts: 10.215

    ziet er toch weer redelijk close uit, Kimi misschien licht favoriet, maar McLaren en Ferrari dichtbij. Misschien dat Hamilton met de ADUO 2 motor net ff wat dichterbij kan komen dan Leclerc (die met een oude spec rijdt)? Een straf lijkt me niet direct aan de orde, al is het natuurlijk wel merkwaardig dat Lewis het weer beter denkt te weten dan zn team. En dan ook nog de crash van Bearman, alweer de 3e crash met de nieuwe Ferrari motor. Toeval of niet? misschien drukt ie op onverwachte momenten net iets teveel bij ofzo?

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 14:13
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.195

    Op naar Monaco 0.5

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 15:51

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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