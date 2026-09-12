De derde en laatste vrije training op de Madring is een feit. De snelste tijd in deze sessie werd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli. Achter hem ging de tweede tijd naar Charles Leclerc, terwijl Oscar Piastri de top drie compleet wist te maken.

Na een vrijdag zonder al te veel chaos, wachtte iedereen af wat de derde vrije training zou brengen. Het team van McLaren had de auto van Lando Norris weer gerepareerd na zijn problemen op vrijdag, terwijl men bij Racing Bulls nog steeds aan het sleutelen was aan de auto van Arvid Lindblad. Ze verloren er in eerste instantie weinig tijd mee, want de derde vrije training begon zeer rustig.

De fans keken vol verwachting toe, en na zes minuten kwam de eerste auto op de baan. Audi-coureurs Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg stuurden hun bolides de baan op en al snel werd het druk. De toppers lieten nog even op zich wachten, en iedereen reed zo voorzichtig mogelijk om geen brokken te maken. Een crash kon kostbaar zijn, zo wist ook Lindblad. Zijn team had na zijn crash op vrijdag het chassis vervangen en het kostte veel tijd om de auto rijklaar te krijgen.

Kleine incidenten

Na elf minuten kwam Liam Lawson als eerste coureur van een topteam de baan op, en al snel werd het druk. Iedereen deed zijn best om er een goede ronde uit te persen en dat ging ook fout. Lewis Hamilton maakte een foutje, en schoof rechtdoor de muur in. Zijn voorvleugel was kapot en er werd met de rode vlag gezwaaid. Eerder veroorzaakten Carlos Sainz en Lance Stroll al gele vlaggen en raakte Alexander Albon de muur wat zijn team Williams werk opleverde.

Crash Hamilton heeft grote gevolgen

De crash van Hamilton zorgde voor de nodige chaos. De Brit kreeg van Ferrari te horen dat hij zijn auto naast de baan moest parkeren, maar daar luisterde hij niet naar. Toen hij zijn auto uiteindelijk had geparkeerd, leek het een korte onderbreking te worden. Niets was minder waar, want de marshalls hadden er zeer veel moeite mee om de tec pro te repareren. Het dwong de wedstrijdleiding tot een unieke ingreep, en de training werd tijdelijk stilgelegd. De klok werd stilgezet, en de fans moesten nog langer wachten.

Het gaf het team van Racing Bulls de tijd om de auto van Lindblad helemaal rijklaar te krijgen, terwijl Williams al had aangegeven dat Albon niet meer kon deelnemen aan de sessie. Voor Max Verstappen was het ook vervelend, want hij was net de baan opgekomen toen Hamilton de muur raakte.

Hoe ging het met Verstappen?

Na ruim twintig minuten ging de vrije training weer verder, en stroomden de coureurs de baan op. Veel van hen kozen ervoor op te pushen, en Verstappen kon eindelijk een tijd noteren. Hij moest de nodige tijd toegeven op de concurrentie, maar het leek sowieso niet het plan te zijn om veel rondjes te gaan rijden. De onderlinge verschillen tussen Ferrari, McLaren en Mercedes waren wel opvallend klein. In zijn tweede run wist Verstappen het gat te verkleinen.

In de laatste minuut van de training werd er weer met de rode vlag gezwaaid, dit keer was Oliver Bearman in de muur geknald. Voor zijn team Haas wordt het een enorme uitdaging om de auto te repareren.